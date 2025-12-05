Comunidad de Madrid y Ribera Salud se reúnen el martes para abordar la situación en el Hospital de Torrejón

Fachada del Hospital Universitario de Torrejón - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid se reunirá el próximo martes día 10 con los máximos responsables de Ribera Salud, empresa encargada de la gestión del hospital público de Torrejón de Ardoz, para abordar la situación en el centro hospitalario.

La Consejería de Sanidad ya había anunciado su intención de mantener esta cita el pasado jueves con Ribera Salud al conocerse los audios del CEO del grupo privado sanitario, Pablo Gallart, en los que daba instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables.

No obstante, la decisión del consejero delegado de Ribera Salud de desvincularse del Hospital de Torrejón llevó a anular este encuentro y solicitar una nueva cita con el "máximo responsable" de la compañía.

Finalmente, según han apuntado a Europa Press fuentes de la Consejería, la cita tendrá lugar este martes día 10 y a la que está previsto que acuda el presidente de Ribera Salud, Emmanuel de Geuser.

Al frente del hospital sigue estando Santiago Orio, director gerente del centro desde el pasado mes de octubre, y, como soporte corporativo desde Ribera Salud, Sonia Hernández, directora de operaciones del grupo.

Esta reunión se encuadra en las medidas urgentes puestas en marcha por el Ejecutivo regional desde que se conocieron los audios del CEO del grupo Ribera Salud. Entre ellas, la Consejería de Sanidad ha enviado al centro a un equipo multidisciplinar para conocer la situación 'in situ' y llevar a cabo una inspección preliminar, con dos equipos recabando información actualmente.

Además, la Dirección General de Inspección de la Consejería ha acudido este viernes al centro para seguir estudiando el asunto y, en concreto, recabar información con los profesionales sanitarios sobre el uso del material quirúrgico.

Una medida que se ha adoptado tras la información publicada por el diario 'El País' sobre las instrucciones que dieron los gestores del hospital para reutilizar material sanitario de un solo uso. Según este diario, las directrices consistían en esterilizar catéteres que solo pueden ser reacondicionados por empresas ajenas especializadas.

AYUSO ANUNCIA QUE SE ACTUARÁ CON CONTUNDENCIA

La presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado este viernes, en sus primeras declaraciones sobre la situación en este centro hospitalario torrejonero, que la Comunidad de Madrid actuará "con contundencia" y ha recalcado que "cualquier mala práctica será erradicada".

"Con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, con responsabilidad y coherencia", ha dicho, se actuará "ahora y siempre en defensa del sistema sanitario y sus protagonistas: los madrileños".

Según ha recordado este viernes la Consejería de Sanidad en un comunicado, todos los años se realizan controles continuos, con auditorías de actividad asistencial, de evaluación de calidad y seguridad, y de gestión económica. "En ninguna de ellas --alrededor de 40 en el ejercicio presente--, se ha detectado las irregularidades denunciadas", han remarcado desde el departamento que dirige Fátima Matute.

Desde el Gobierno autonómico han precisado que la inspección preliminar que se ha puesto en marcha continuará en los próximos días. En cualquier caso, desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso han indicado que, en base a los datos en manos de la Consejería, "nunca hubo sospecha de malas prácticas" en este centro y han relacionado estas denuncias con "redecillas internas".