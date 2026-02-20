Experta afirma que la comunidad científica está intentando hallar el perfil de paciente de lupus "candidato a CAR-T" - EUROPA PRESS

VIGO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La doctora Josefina Cortés, miembro del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Vall D'Hebron de Barcelona, ha indicado que la comunidad científica se encuentra actualmente intentando identificar el perfil de paciente de lupus que será "candidato a CAR-T".

En este momento, se está probando a hallar "alguna vía molecular que nos ayude" en esta tarea, ha manifestado Cortés, que ha impartido, este viernes, la ponencia 'CAR-T en el tratamiento del lupus. Puesta al día' en el marco de la celebración, hasta el sábado, en la ciudad pontevedresa de Vigo, del 11º Simposio SER de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (EAS), organizado por la Sociedad Española de Reumatología (SER).

A juicio de esta reumatóloga, en el abordaje de la citada patología, existen "necesidades no cubiertas", ya que hay "entre un 20 y un 30 por ciento" de pacientes que "no responden al tratamiento". Además, ha declarado que, al emplear corticoides y utilizar tratamientos "toda la vida", se produce "riesgo de toxicidad y riesgo de infección", lo que se traduce en "limitaciones".

En esta enfermedad, que tiene "impacto en la calidad de vida", se producen otras circunstancias en su abordaje que generan "problemas", ha proseguido Cortés. Ante ello, ha subrayado que hay "cada vez más interés en nuevas moléculas más específicas" y que, con la terapia CAR-T, la intención es provocar "menos daño a tejidos circundantes" y generar un "reseteo inmunológico".

PRIMEROS ENSAYOS

No obstante, ha reconocido que fue una "sorpresa" la primera publicación basada en el empleo de esta técnica en lupus, que se presentó en 2022, en Alemania, y que contó con cinco pacientes. Ahora es el centro al que representa el que está liderando una investigación en este sentido y que dispone de 80 pacientes, cuya respuesta positiva se ha producido en entre un 60 y 70 por ciento a un año.

Así, en este trabajo, la evidencia preliminar muestra una reducción consistente de la actividad de la enfermedad, además de un decrecimiento de anticuerpos responsables de que se produzca la sintomatología de la misma. A todo ello se une una alta remisión en pacientes refractarios.

La terapia CAR-T "es un proceso largo y pesado", que dura "casi dos meses", en el que se obtiene una muestra de sangre del paciente para conseguir las células T con ingeniería genética. "Creemos que migra muy bien a nivel de los tejidos", ha explicado, tras lo que ha puesto en valor que ya existen CAR-T de segunda y tercera generación.

Por último, Cortés, que ha señalado que la terapia CAR-T se ha demostrado más segura en lupus que en Oncología, ha afirmado que, además del proceso autólogo, que ha insistido en que es "larguísimo", se está trabajando en el alogénico para "acortar" los tiempos.