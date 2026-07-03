Archivo - Complementar el conocimiento técnico con la capacidad de tomar decisiones, clave para los sanitarios, según experto - RAWPIXEL.COM / BUSBUS - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director corporativo de Asistencia, Calidad, Innovación y Docencia del Grupo Vithas, el doctor David Baulenas, ha señalado que en el actual "contexto complejo" en Sanidad, "los profesionales sanitarios deben complementar el conocimiento técnico con la capacidad de tomar decisiones", lo que será "la clave diferencial para una atención sanitaria de calidad".

"Tenemos que buscar profesionales que, además de saber hacer, sepan decidir", ha indicado durante la celebración de un nuevo episodio de 'Deep Talks: Sanidad y talento: formar a los profesionales del futuro', encuentro organizado por 'Planeta Formación y Universidades', red de educación del grupo editorial Planeta. En esta cita se ha abordado el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas, los retos de la Salud Mental y la acelerada transformación tecnológica.

Junto a Baulenas, han intervenido la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIE Universidad, Marta Rodríguez García; el vicedecano de la Facultad de Salud y profesor del mismo centro, Alberto Tovar; el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), el doctor Vicente Gea Caballero; y la periodista Raquel Bonilla.

LA INNOVACIÓN NO VIENE A SUSTITUIR

Todos ellos han coincidido en que la innovación tecnológica está modificando el papel tradicional de los profesionales sanitarios, por lo que el principal reto está en garantizar que la innovación contribuya a reforzar, y no a sustituir, la dimensión humana de la atención sanitaria. Ante ello, es necesario "formar profesionales capaces de cuestionar procesos, analizar problemas y generar soluciones innovadoras", ha indicado Tovar.

"Necesitamos perfiles que sean resolutivos, que sean capaces de analizar, de hacerse preguntas y que puedan dar soluciones a los retos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años", ha continuado este último, mientras que Rodríguez García ha destacado "la importancia de trabajar junto a hospitales y organizaciones sanitarias para adaptar los programas formativos". "Estamos en un momento muy disruptivo, pero tampoco podemos perder el foco en la humanización", ha declarado.

Por su parte, Gea Caballero cree que es oportuna "la formación de profesionales preparados para actualizarse de manera constante". "Los profesionales que demandaban hace décadas los sistemas sanitarios no tienen nada que ver con los perfiles con son ahora necesarios", ha explicado, para concluir afirmando que "el paciente va por delante del dato", y es que la tecnología "tiene que servir para agilizar procesos y ganar tiempo para estar con las personas".