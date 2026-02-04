Archivo - Los comités multidisciplinares mejoran la supervivencia de los pacientes con cáncer - VIAMED - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La evidencia científica demuestra que los comités multidisciplinares mejoran la supervivencia de los pacientes con cáncer, ya que su evaluación desde el inicio permite decisiones consensuadas, reduce tiempos y evita la fragmentación asistencial, afirma Esther Holgado, responsable de oncología médica de GenesisCare en el Hospital Universitario Viamed Santa Elena.

"Integrar la oncología médica desde el inicio permite plantear estrategias terapéuticas completas, consensuadas y adaptadas a cada paciente, en lugar de decisiones aisladas tomadas en distintos momentos", explica Holgado.

Cuando el abordaje del cáncer se plantea de forma integrada desde el inicio, el impacto para el paciente es significativo. La existencia de un único plan consensuado evita mensajes contradictorios, reduce la incertidumbre y facilita una comprensión clara del proceso, los tiempos y los objetivos del tratamiento.

Además, la coordinación entre especialidades permite acortar plazos, evitar repeticiones innecesarias de pruebas y minimizar los cambios entre consultas que generan desgaste, contribuyendo a una experiencia asistencial más fluida y ordenada.

"El abordaje del paciente oncológico en comités multidisciplinares, integrados por especialistas con experiencia específica en cada tipo de tumor, permite una toma de decisiones clínicas más precisa, coordinada y alineada con la evidencia científica, con un impacto directo tanto en la planificación terapéutica como en la calidad del proceso asistencial", señala la directora del Instituto Viamed de Oncología Quirúrgica Avanzada, la doctora Delia Cortés Guiral.

Según estudios publicados en revistas científicas internacionales de referencia en oncología, como las de la American Society of Clinical Oncology (ASCO), en algunos centros hasta un 55% de los planes iniciales de tratamiento se modifican tras su evaluación en un comité multidisciplinar, "lo que pone de manifiesto la relevancia de la toma de decisiones conjunta desde las primeras fases del proceso", señalan.

Hay met-analisis en cáncer de pulmón, mama, esófago que han demostrado un aumento de la supervivencia de los pacientes y tiempos más reducidos hasta el tratamiento.

Con esta visión, y tras la reciente incorporación de GenesisCare a la gestión de la oncología médica en el Hospital Universitario Viamed Santa Elena, "se ha reorganizado en los últimos meses su atención oncológica para reforzar un modelo asistencial basado en circuitos hospitalarios integrados y en la participación temprana de los distintos especialistas implicados en el diagnóstico y tratamiento del cáncer".

"El objetivo es claro: evitar fragmentaciones, reducir tiempos innecesarios y ofrecer una visión global del caso desde el primer momento, garantizando una asistencia integral al paciente oncológico por parte de todos los especialistas implicados en el tratamiento de nuestros pacientes", explican.