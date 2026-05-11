Comer fuera de casa y obesidad: el gran estudio que apunta a la comida rápida como factor clave del aumento de peso

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MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El consumo de alimentos y bebidas preparados fuera del hogar en establecimientos comerciales como los de comida rápida es un factor clave en la pandemia mundial de obesidad. Los alimentos preparados fuera del hogar suelen ser más procesados y tener un mayor contenido de sal, azúcar y grasas poco saludables, y se asocian con una mayor ingesta de energía y un índice de masa corporal (IMC) más elevado.

Utilizando encuestas representativas a nivel nacional en 65 países, un estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Göttingen y la Universidad de Heidelberg en Alemania, subraya la necesidad de buscar en el sector de la alimentación fuera del hogar las causas y soluciones para la epidemia de obesidad.

La investigación, que se presenta en el Congreso Europeo sobre Obesidad de este año (ECO 2026, Estambul, Turquía, del 12 al 15 de mayo) sugiere que, independientemente del lugar donde vivan las personas, comer fuera en lugar de preparar las comidas en casa está relacionado con el aumento de peso y la obesidad.

"Nuestros hallazgos sugieren que comer fuera de casa se asocia sistemáticamente con la obesidad en países de ingresos bajos y medios-bajos, probablemente debido a la transición nutricional en curso en estos países, caracterizada por una mayor accesibilidad a grandes porciones de alimentos con alta densidad energética en diferentes establecimientos", explica el autor Mubarak Sulola, de la Universidad de Heidelberg en Alemania.

"Si bien comer fuera parece ser un indicador de prosperidad en los países de bajos ingresos, se ha convertido en la norma en los países de altos ingresos", advierte.

La mayor parte de la evidencia disponible hasta la fecha se basa en datos de países de altos ingresos (PAI), lo que deja un vacío de conocimiento para las personas en países de ingresos bajos y medios (PIBM), donde las poblaciones tienen más probabilidades de experimentar formas coexistentes de malnutrición, incluidas deficiencias de micronutrientes y sobrepeso u obesidad.

Para obtener más información, los investigadores analizaron datos individuales agrupados de encuestas de salud representativas a nivel nacional que involucraron a 280.265 adultos (de 18 años o más, 51% mujeres) en 65 países realizadas entre 2009 y 2021.

Los participantes de la encuesta respondieron preguntas detalladas sobre sus patrones de consumo de alimentos, incluyendo el número de comidas (desayuno, almuerzo y cena) que habían consumido fuera de casa durante una semana promedio. Las respuestas se compararon según factores sociodemográficos como ingresos, sexo, edad y nivel educativo, así como el índice de masa corporal (IMC), en países de ingresos bajos, medios y altos.

El análisis tuvo en cuenta el tamaño de la población y se ajustó a las características específicas de cada país, como la geografía local y las normas alimentarias culturales particulares, para garantizar una comparación precisa entre las poblaciones.

Casi la mitad de los adultos en todo el mundo comen fuera al menos una vez por semana. El análisis estima que, a nivel mundial, el 47% de los encuestados consumió una comida en un restaurante al menos una vez por semana. Sin embargo, la prevalencia de este hábito varía ampliamente en todo el mundo: el 26% de los adultos declaró haber comido fuera al menos una vez por semana en la región del Sudeste Asiático, en comparación con el 81% de los encuestados en América. En Europa central, el 36% de los adultos declaró haber comido fuera al menos una vez por semana.

En general, el número promedio de comidas consumidas fuera del hogar en los países de altos ingresos fue más del triple que en los países de bajos ingresos (3,66 comidas frente a 1,06 comidas).

Sin embargo, entre los encuestados que declararon comer fuera al menos una vez por semana, el número promedio de comidas fuera de casa fue similar (4,39 comidas en países de altos ingresos frente a 3,51 comidas en países de bajos ingresos). Por ejemplo, en Estados Unidos, el 84% de los adultos declaró comer fuera al menos una vez por semana, y en promedio consumían cuatro comidas fuera de casa a la semana, en comparación con solo el 12% de los adultos en Timor Oriental que declararon comer fuera al menos una vez por semana, quienes en promedio consumían tres comidas fuera de casa por semana.

En todos los países estudiados, el hábito de comer fuera de casa estuvo influenciado por el sexo (los hombres tendían a comer fuera con más frecuencia que las mujeres), la edad (los jóvenes eran más propensos a comer fuera), el estado civil (las personas solteras tendían a comer fuera con más frecuencia), la situación laboral (los trabajadores eran más propensos a comer fuera) y el nivel educativo (las personas con mayor nivel educativo tendían a comer fuera con más frecuencia).

Es importante destacar que los investigadores también hallaron una sólida relación entre comer fuera de casa y la obesidad. Por ejemplo, los encuestados en países de bajos ingresos que padecían obesidad presentaban tasas de consumo de comida rápida un 39% superiores a las de quienes tenían un peso corporal normal, mientras que aquellos con sobrepeso presentaban niveles de consumo de comida rápida un 28% superiores. De manera similar, en los países de ingresos medios-bajos, la frecuencia de consumo de comida rápida era un 20% mayor en las personas con obesidad.

Además, en los países de ingresos bajos y medianos, se observó una clara desigualdad económica, siendo más probable que los adultos del quintil de ingresos más alto comieran fuera de casa.

"En el entorno alimentario actual, es un desafío para las personas no comer en exceso y elegir alimentos nutritivos y saludables", destaca el autor principal, el profesor Sebastain Vollmer de la Universidad de Göttingen en Alemania. "A medida que la tendencia a comer fuera de casa continúa en aumento en todo el mundo, las intervenciones de salud pública deben centrarse en el sector de la alimentación fuera del hogar como un punto de influencia crítico para la prevención global de la obesidad".

Los autores reconocen varias limitaciones del estudio, incluido su diseño transversal, que no puede establecer relaciones causales, y el hecho de que algunas encuestas se realizaron ya en 2009. Además, el análisis no ajustó por gasto energético ni nivel de actividad física, que pueden ser factores de confusión importantes. También señalan que el análisis se vio limitado por la falta de datos comparables en varias partes del mundo, incluidas Europa Occidental y Oriental y América Central. Además, los datos dietéticos fueron autoinformados y se limitaron al número de comidas en lugar del contenido nutricional y las fuentes de alimentos, lo que podría subestimar la ingesta real.