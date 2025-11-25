Combinar carvedilol y simvastatina mejora el control de la hipertensión en cirrosis, según un estudio

El equipo del IR Sant Pau a cargo del estudio. - IR SANT PAU

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un ensayo clínico del Instituto de Investigación Sant Pau (IR Sant Pau) de Barcelona, publicado en la revista 'Hepatology', ha demostrado que la combinación de los fármacos carvedilol y simvastatina, ampliamente disponibles, mejora de forma significativa en control de la hipertensión portal en pacientes con cirrosis hepática.

La cirrosis es una enfermedad en la que el hígado se va endureciendo y cicatrizando, dificultando la circulación de sangre a través, informa el IR Sant Pau en un comunicado de este martes.

Como consecuencia, la sangre que llega desde el aparato digestivo por la vena encuentra más resistencia para atravesar el hígado y la presión en este vaso aumenta de forma anormal, lo que se conoce como hipertensión portal.

Cuando la presión portal es demasiado alta, se forman venas dilatadas en el esófago y el estómago --las llamadas varices-- que son muy frágiles y se pueden romper, provocando hemorragias digestivas potencialmente mortales.

CARVEDILOL

Para prevenir las hemorragias digestivas se usa, desde hace unos años, el carvedilol, que mediante una doble acción consigue relajar los vasos intrahepáticos.

Sin embargo, en un porcentaje importante de pacientes tratados solo con carvedilol tampoco se consigue la reducción de la presión portal, por lo que el equipo investigador estudió si eso mejoraría al combinarlo con una estatina como la simvastatina.

METODOLOGÍA

El equipo impulsó un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, reclutando 82 pacientes con cirrosis avanzada y varices de alto riesgo con respuesta insuficiente a los bloqueadores de beta tradicionales.

El impacto del tratamiento se midió mediante el gradiente de presión venosa hepática (GPVH), realizados tras un suplemento alimenticio, así como con muestras de sangre para analizar citoquinas inflamatorias y medidores de estrés oxidativo.

RESULTADOS

Los resultados confirmaron la hipótesis inicial: tanto el carvedilol como la combinación con simvastatina consiguieron reducir la presión portal, pero la disminución fue "significativamente mayor" en el grupo que recibió los dos fármacos.

Un 37% de los pacientes tratados con carvedilol más simvastatina alcanzó una reducción clínicamente relevante de la presión, frente al 15% en el grupo control.

La combinación también atenuó el incremento de la presión portal tras el suplemento alimenticio, y redujo de forma más marcada varios marcadores inflamatorios en sangre, todo con una buena tolerancia y una incidencia de efectos adversos similares en ambos grupos.

A la espera de confirmar los resultados en ensayos más amplios y evaluar el efecto a largo plazo en la prevención de hemorragias y la supervivencia de los pacientes, el estudio abre la puerta a nuevas estrategias terapéuticas contra la cirrosis.