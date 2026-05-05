Colonoscopia en pacientes ingresados: un solo litro de laxante para limpiar el colon es suficiente

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MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un ensayo controlado aleatorizado de la Universidad de Bolonia (Italia) ha comparado la eficacia, la tolerabilidad y la seguridad de diferentes volúmenes de polietilenglicol (PEG) para la preparación intestinal en pacientes hospitalizados sometidos a colonoscopia. El estudio se publica en 'Annals of Internal Medicine'.

El trabajo reveló que un régimen de 1 L de PEG-ascorbato proporcionó una limpieza intestinal eficaz y de alta calidad, y se asoció con una mayor disposición a repetir el régimen que los regímenes de 2 L y 4 L de PEG. Los resultados respaldan la adopción de un régimen de bajo volumen para mejorar las tasas de finalización y la tolerabilidad del paciente, manteniendo al mismo tiempo la calidad de la limpieza.

Los investigadores llevaron a cabo el ensayo INTERPRET (Ensayo Aleatorizado de Preparación Intestinal para Pacientes Hospitalizados) para abordar mejor la falta de evidencia sobre la preparación intestinal adecuada en pacientes hospitalizados sometidos a colonoscopia electiva.

Entre junio de 2021 y enero de 2025, los investigadores asignaron aleatoriamente a 665 pacientes de siete hospitales en Italia a recibir una solución de PEG de 1 L, 2 L o 4 L antes del procedimiento, y los endoscopistas evaluaron la limpieza intestinal sin saber qué preparación se había utilizado.

Si bien los tres regímenes produjeron tasas similares de limpieza adecuada, el régimen de 1 L resultó en una limpieza de mayor calidad en general, incluso en el lado derecho del colon, donde una preparación inadecuada aumenta el riesgo de no detectar lesiones.

Los hallazgos sugieren que una preparación de menor volumen puede ser una opción eficaz y aceptable para la colonoscopia en pacientes hospitalizados. Se requiere investigación futura para determinar si estos hallazgos son generalizables a pacientes ambulatorios.