La colaboración entre administración, sanitarios, pacientes e industria, clave frente a las enfermedades crónicas

IV Foro Nacional de Cronicidad, organizado por la Plataforma Cronicidad: Horizonte 2030 (CH2030), con la colaboración de Boehringer Ingelheim. - PLATAFORMA CH2030

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Asuntos Públicos en Boehringer Ingelheim España, Juan Mayol, ha destacado que la colaboración entre administraciones, profesionales sanitarios y sociales, organizaciones de pacientes e industria es "más necesaria que nunca" para conseguir "mejoras reales y medibles" frente a las enfermedades crónicas.

Así lo ha señalado en el IV Foro Nacional de Cronicidad, organizado por la Plataforma Cronicidad: Horizonte 2030 (CH2030), con la colaboración de Boehringer Ingelheim, en el que han participado representantes de las 17 comunidades autónomas, lo que refleja un "compromiso compartido" que Mayol ha llamado a trasladar a la práctica asistencial.

"El reto que tenemos ahora es trasladar ese compromiso a la práctica asistencial, impulsando modelos de atención más integrados, proactivos y centrados en las personas, capaces de anticiparse a sus necesidades y garantizar la continuidad asistencial", ha detallado.

Junto a Mayol, ha inaugurado el encuentro el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, quien ha destacado que en su comunidad se está impulsando un modelo híbrido para el seguimiento de pacientes crónicos, "que combina las consultas presenciales con teleconsultas y monitorización a distancia".

Precisamente, la Estrategia de Salud Digital 2025-2030 prevé adaptar esa combinación a la situación clínica, el acceso a la tecnología y las circunstancias de cada persona, "porque en una región con población tan dispersa, uno de los objetivos es evitar desplazamientos cuando el seguimiento puede hacerse desde el domicilio o el centro de Atención Primaria", ha asegurado el consejero.

CÓMO ADAPTAR EL SISTEMA SANITARIO

El foro, celebrado bajo el lema 'Los sistemas sanitarios ante el reto de implementar, medir y optimizar sus estrategias. Desafíos presentes y futuros', ha contado durante sus dos jornadas con la participación de representantes del Ministerio de Sanidad y las entidades que integran la Plataforma CH2030.

Durante el encuentro, y en línea con ediciones anteriores, se ha abordado la necesidad de adaptar el sistema sanitario a la nueva realidad del paciente crónico pluripatológico y avanzar hacia una atención integral, coordinada y centrada en la persona.

En concreto, se ha profundizado en cómo trasladar los objetivos estratégicos a la práctica asistencial, en un contexto marcado por la actualización de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el SNS, a través de su Documento de Desarrollo 2025-2028, que sitúa la prevención, la detección precoz, la continuidad asistencial y la integración social y sanitaria entre sus prioridades.

Los participantes han comenzado compartiendo experiencias y modelos de organización impulsados para responder a los desafíos presentes y futuros de la cronicidad. En este sentido, se ha tratado la transformación de los equipos de Atención Primaria, su coordinación con Atención Hospitalaria y la necesidad de reforzar la integración entre los ámbitos social y sanitario.

Asimismo, se ha contado con la visión de personas que conviven con varias enfermedades crónicas, que han puesto el foco en la importancia de que la organización de los servicios y las decisiones asistenciales respondan a sus necesidades, preferencias y circunstancias.

EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE CRONICIDAD

Entre los principales asuntos que se han puesto de manifiesto, destaca la necesidad de avanzar hacia una evaluación de las estrategias de cronicidad que permita conocer su impacto real sobre la salud y la calidad de vida de los pacientes.

La segunda jornada ha acogido una sesión de trabajo centrada en la identificación y priorización de indicadores para el paciente crónico pluripatológico, con especial atención al diagnóstico precoz y la continuidad asistencial, dos ámbitos considerados fundamentales.

En este contexto, los participantes han analizado diferentes indicadores, así como las condiciones necesarias para facilitar su implementación. Todo ello con el objetivo de avanzar hacia una medición más homogénea y equitativa de la atención a las personas con pluripatología crónica, a fin de identificar oportunidades de mejora, compartir aprendizajes y orientar las políticas sanitarias hacia resultados que aporten valor a los pacientes.

Con todo, el encuentro ha concluido la necesidad de reforzar el papel de Atención Primaria, avanzar en la identificación precoz de pacientes con mayor complejidad, impulsar planes individualizados de atención, mejorar la coordinación entre niveles asistenciales y disponer de sistemas de información interoperables e indicadores comunes de evaluación.