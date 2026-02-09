Un código de la OMS logró frenar la fuga de médicos pero no solucionó la escasez

Archivo - Adolescente en el médico - MEDIAPHOTOS/ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio dirigido por el Harvard Pilgrim Health Care Institute (Estados Unidos) evalúa el impacto de un código voluntario destinado a mejorar la contratación ética de médicos de países con escasez de profesionales médicos según la Organización Mundial de la Salud. El estudio se publica en 'JAMA Health Forum'.

Según este trabajo, si bien el Código redujo inicialmente la migración de médicos desde estos países, la investigación concluye que no mejoró su oferta de profesionales médicos, lo que pone de relieve la necesidad de mayores inversiones para fortalecer los sistemas de salud globales.

La escasez mundial de personal sanitario se intensifica cuando los médicos de países de ingresos bajos y medianos (PIBM) migran a países de ingresos altos (PIA). En 2010, todos los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) firmaron por unanimidad el Código Mundial de Prácticas de la OMS para reducir esta salida de médicos y promover la inversión en el personal médico en los PIBM. Este es el primer estudio que examina si la implementación del Código generó cambios reales en la emigración de médicos de países con escasez y mejoró su oferta de profesionales.

Utilizando datos del período 2000-2021, los investigadores analizaron la migración de médicos a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un grupo que incluye a la mayoría de los países de ingresos altos. Para ello, compararon 56 países con escasez de personal según la OMS con 116 países sin escasez.

Inicialmente, según los investigadores, el código resultó prometedor. "Observamos una clara disminución a corto plazo en el número de médicos que abandonaban países con escasez tras la implementación del Código de la OMS, pero el efecto se desvaneció con el tiempo", asegura el autor principal, Hao Yu, profesor asociado de medicina poblacional de la Facultad de Medicina de Harvard en el Instituto de Atención Médica Pilgrim de Harvard.

En promedio, el Código se asoció con una reducción de aproximadamente 2.600 médicos en la salida de países con escasez de personal cada año, o aproximadamente 17.000 médicos durante los primeros cinco años de implementación, lo que representa una reducción anual de casi el 30% en la emigración de médicos. Sin embargo, los efectos del Código disminuyeron con el tiempo, y la densidad de médicos (el número de médicos por cada 10.000 habitantes) en los países con escasez no mejoró durante todo el período del estudio.

Los autores señalan que, además del Código, los países de altos ingresos y las agencias internacionales deben ayudar a los países de bajos y medianos ingresos a construir sistemas de apoyo, mejorar las condiciones de trabajo y brindar apoyo profesional.

"Mejorar las condiciones laborales y la capacidad de formación es fundamental si los países quieren invertir de forma sostenible en su personal médico", apunta Tarun Ramesh, autor principal del estudio e investigador del Harvard Pilgrim Health Care Institute. "Reducir la migración por sí solo no contribuirá a la equidad sanitaria mundial".

En términos generales, el estudio respalda el uso del Código de la OMS como herramienta política para reducir la contratación de médicos de países de ingresos altos (PIB) y promover la equidad sanitaria global. Los hallazgos demuestran el importante papel de la OMS en la promoción del desarrollo de la salud global. Retirarse de la OMS puede tener efectos negativos en dicho desarrollo. En lugar de retirarse de la OMS, los países deberían adoptar medidas para renovar su compromiso con este organismo de gobernanza sanitaria global y reforzar su apoyo a este, incluyendo sus esfuerzos para combatir la escasez de médicos en los países de ingresos bajos y medios.