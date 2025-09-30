El CNIO y la Fundación The Pink Force llevan robots de juguete a niños con cáncer en el Hospital La Paz

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y la Fundación The Pink Force han anunciado una colaboración para llevar unos robots construidos por ellos mismos, basados en el personaje R2D2 de la Guerra de las Galaxias, para entregarlos a niños con cáncer en el Hospital La Paz, con motivo de llevar "un poco de alegría" a estos pacientes.

Representantes de ambas entidades han entregado dos unidades de robots R2-KT, una versión en color rosa de este droide, que pueden avanzar, girar la cabeza y sobre sí mismos, y emitir sonidos, controlados por un mando a distancia.

Asimismo, han entregado unas versiones más pequeñas para que sirvan de juguete a estos niños, junto con otro ensamblado por jóvenes bajo el auspicio de la Fundación Princesa de Girona.

La entrega se ha realizado en el aula para pacientes oncológicos, de trasplantes y de nefrología de La Paz, en la que los niños y niñas ingresados pueden seguir con su formación.