Clínica Mayo establece una estimación de riesgo de cáncer en pacientes con quistes pancreáticos

Archivo - Estudio estima el riesgo de cáncer al haber quistes pancreáticos, que crece con su cantidad y características - PANUWAT DANGSUNGNOEN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Clínica Mayo de Estados Unidos ha realizado un estudio mediante el que ha logrado establecer una estimación del riesgo de cáncer en pacientes con quistes pancreáticos, el cual aumenta con su cantidad y características.

Publicado en la revista especializada 'Gastroenterology', este trabajo muestra que estos quistes con elementos "preocupantes o de alto riesgo" son los que determinan que se progrese a cáncer de páncreas o a cambios precancerosos avanzados en un plazo de tres años. Por ello, sus autores consideran que podría ayudar a "evaluar mejor el riesgo y a tomar decisiones más informadas".

En concreto, han afirmado que estas deben optar por "controlar un quiste o considerar la cirugía". Por ello, han puesto de manifiesto que las conclusiones obtenidas con esta investigación permiten "avanzar en la detección temprana" y ejecutar la mejor medida sobre el paciente.

Para ello, se ha concretado que los pacientes cuyos quistes presentan una característica preocupante tienen, aproximadamente, un 2 por ciento de probabilidades de desarrollar cáncer de páncreas o cambios precancerosos avanzados en un trienio. Además, el riesgo aumenta al 4 por ciento para aquellos con dos características preocupantes y al 18 por ciento para los que tienen tres o más.

"Esta información nos ayudará a asesorar a los pacientes", ha explicado el autor principal de este estudio y gastroenterólogo de la Clínica Mayo, el doctor Shounak Majumder, quien ha añadido que si se quiere prevenir el cáncer de páncreas "y, al mismo tiempo, evitar intervenciones innecesarias", es necesario "saber con certeza qué tiene probabilidades de convertirse en cáncer y qué no".

De este modo, este trabajo se centra en los quistes pancreáticos, que son frecuentes y que a menudo se descubren durante estudios de imagen realizados por motivos no relacionados. La mayoría no se vuelven cancerosos, pero ciertas características pueden indicar un mayor riesgo, por lo que se clasifican según las presenten de alto riesgo, preocupantes o ninguna de las dos.

Los que no tienen elementos preocupantes o de alto riesgo presentan una probabilidad relativamente baja de convertirse en cáncer, pero los de alto riesgo pueden llevar a los médicos a recomendar cirugía debido a una mayor preocupación por el cáncer o cambios precancerosos avanzados. Los quistes con características preocupantes suelen ser monitoreados de cerca, aunque algunos también pueden requerir cirugía.

INCERTIDUMBRE ENTRE LOS PACIENTES SOBRE SI DESARROLLARÁN LA ENFERMEDAD O NO

"En ocasiones, no podemos determinar con certeza si un quiste se convertirá en cáncer de páncreas o no", ha reconocido Majumder, que ha añadido que "esa incertidumbre genera mucha ansiedad en algunos pacientes sometidos a vigilancia, y algunos optan por la cirugía". Debido a ello, considera que "las estimaciones más precisas del riesgo de progresión pueden ayudar a pacientes y médicos a sopesar los beneficios potenciales de la vigilancia y la cirugía".

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores han realizado seguimiento a 230 personas con quistes pancreáticos que presentaban características preocupantes o de alto riesgo. De todos ellos, 32 fueron intervenidos quirúrgicamente durante los tres primeros meses posteriores a su inscripción y 198 ingresaron en un programa de vigilancia clínica.

Entre estos últimos, 185 presentaban quistes con características preocupantes y 13 con elementos de alto riesgo. Con ello, se ha revelado que los pacientes con múltiples características preocupantes pueden representar un subgrupo de riesgo sustancialmente mayor, mientras que el riesgo no se elevó notablemente en los pacientes con una sola característica preocupante.

"Los casos de cáncer de páncreas diagnosticados en pacientes bajo vigilancia rigurosa se detectaron en una etapa muy temprana, lo que sugiere que la vigilancia de pacientes con un nivel de riesgo adecuado podría brindar la oportunidad de detectar el cáncer de páncreas precozmente", han señalado los expertos, que han insistido en que "este hallazgo indica que la vigilancia regular podría ser un enfoque apropiado para algunos pacientes, en lugar de la cirugía inmediata".

Por último, se han referido a un estudio independiente dirigido por Majumder y publicado en la revista especializada 'Clinical Gastroenterology and Hepatology', en el cual se ha examinado el CA 19-9, un biomarcador sanguíneo que puede estar elevado en personas con cáncer de páncreas y que a veces se utiliza para controlar los quistes pancreáticos.

A través de este trabajo se ha constatado que se debe considerar la realización de una prueba de biomarcadores sanguíneos junto con otra información sobre la salud del paciente y su riesgo de cáncer. Además, son necesarias nuevas pruebas de biomarcadores que permitan detectar de forma fiable las etapas más tempranas del cáncer en pacientes con quistes pancreáticos.

"El objetivo es lograr una vigilancia más precisa y personalizada, así como un enfoque de detección temprana que identifique a los pacientes que podrían beneficiarse de una intervención precoz, al tiempo que ayuda a aquellos con menor riesgo a evitar procedimientos innecesarios y cirugías mayores", ha concluido Majumder.