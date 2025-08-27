La Clínica CEMTRO realiza una innovadora cirugía robótica de prótesis bilateral de cadera por vía anterior

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Clínica CEMTRO ha anunciado este miércoles la realización de la primera cirugía robótica de prótesis bilateral de cadera por vía anterior en España y Portugal, que es uno de los primeros casos en el continente europeo, lo que supone un "hito histórico" en traumatología.

"Este es el primer caso en España de prótesis bilateral de cadera por vía anterior asistida con robot 'Mako SmartRoboticsTM'. La precisión que aporta el robot nos permite operar ambas caderas en un solo procedimiento, corregir deformidades previas y garantizar que la longitud de las piernas sea idéntica", ha explicado el cirujano responsable de la intervención, el doctor Luis Novoa.

Tras ello, ha resaltado que la recuperación de estos pacientes es comparable a la de un procedimiento unilateral, con alta hospitalaria a las 48 horas gracias a un abordaje mínimamente invasivo y en un único acto quirúrgico, en el que se ha aprovechado la vía anterior preserva los músculos y tejidos, reduciendo dolor y acelerando la recuperación.

El paciente intervenido, un varón de 46 años, presentaba artrosis en ambas caderas y una deformidad en la cadera izquierda por una cirugía previa.

Entre los principales beneficios de esta intervención se encuentran su "milimétrica" precisión en la colocación de las prótesis; una mejor alineación y menor riesgo de dismetrías y luxaciones; una recuperación acelerada y menor dolor postoperatorio; y la preservación de huesos y tejidos blandos.