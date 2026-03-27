CISNS.-Baleares pide a García que se "siente a negociar de verdad" el Estatuto Marco para evitar más jornadas de huelga

La ministra de Sanidad, Mónica García, con los consejeros de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha solicitado a la Ministra de Sanidad, Mónica García, que se "siente a negociar de verdad" el Estatuto Marco con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) para detener la huelga.

Esta ha sido la reivindicación que ha lanzado la consellera de Salud, Manuela García, antes de participar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebra este viernes en Madrid.

Por eso ha señalado que se "no se puede normalizar" la situación que se vive en la sanidad, con los médicos convocados a una semana de huelga al mes, algo que ha aseverado que hace "30 años que no se repetía.

García ha criticado que en el consejo haya alrededor de una treintena de puntos pero en "ninguno" se trate la huelga de los facultativos, que ha generado "multitud de cancelaciones" en las citas de todo el país.

De hecho, ha citado el caso de Baleares donde se han anulado 58.000 consultas, 28.000 en los hospitales, 24.000 en Primaria y unas 1.200 cirugías.

"Baleares ahora se encuentra con una situación en la que ese volumen de pacientes, que no han podido ser atendidos, hay que reprogramarles las citas y, por lo tanto, también se van incrementando las listas de espera. Es una situación dramática y a Baleares le ha costado 7,2 millones de euros", ha apuntado.

García ha indicado que esto se le ha trasladado a la ministra y han reiterado sus peticiones para que siga la negociación porque "esto no puede seguir", ya que, a su modo de ver, "se erosiona el sistema sanitario y la salud de los ciudadanos".

Otro elemento que le han planteado a García es que solicite datos e "implique" a los Ministerios de Función Pública, Hacienda y Trabajo porque "muchas de las medidas necesitan también una financiación adecuada" para "mejorar el sistema sanitario".

"Si la ministra realmente es incapaz de solucionar y de gestionar una huelga de médicos que lastra y daña directamente la sanidad de toda España y, especialmente la de Baleares, lo que tiene que hacer es irse", ha argumentado.

La consellera ha fijado la responsabilidad de la huelga en García, porque va contra el Estatuto Marco y ha puntualizado que es la ministra quien ha abierto su modificación, por lo que ha reiterado su petición a que "se siente a negociar y resuelva el problema".