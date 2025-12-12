El CISNS aprueba el calendario de vacunación para 2026, que se mantiene en línea con el del año anterior

Imagen de la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado este viernes el calendario de vacunación para la próxima temporada de 2026, que se mantiene en línea con el del año anterior, incorporando como novedad la recomendación de vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en personas adultas en situaciones específicas de vulnerabilidad.

Esta nueva recomendación se dirige, por una parte, a personas de 18 años o más con condiciones de muy alto riesgo, tales como cáncer hematológico en tratamiento activo o reciente, inmunodeficiencias primarias, infección por VIH avanzada, personas sometidas a trasplantes hematopoyéticos o de órgano sólido, pacientes en diálisis o con cáncer no hematológico en tratamiento activo con quimioterapia o inmunosupresor.

Por otra parte, se incluye a personas institucionalizadas en residencias de mayores y centros para personas con discapacidad, a partir de los 60 años. Así, se establece una implantación gradual en las comunidades autónomas desde la temporada 2026-2027 hasta 2028-2029.

La vacunación se recomienda idealmente a partir de la última semana de septiembre, en una única dosis, pudiendo coadministrarse con otras vacunas habituales como la de la gripe, COVID-19 o neumococo.

Además, se subraya la importancia de la monitorización continua, especialmente en grandes inmunodeprimidos, así como la vigilancia epidemiológica y genética del VRS durante toda la temporada, con el fin de ajustar la estrategia vacunal y detectar posibles variantes del virus.