El cirujano Pedro Cavadas alerta de vídeos falsos que utilizan su imagen para promocionar productos 'milagro'

Archivo - El doctor Pedro Cavadas, conocido cirujano reconstructivo - K.M. COMUNICACION - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El doctor Pedro Cavadas, conocido cirujano reconstructivo, ha alertado este miércoles de la difusión en Internet y redes sociales de vídeos falsos en los que se suplanta su identidad para promocionar productos de salud, belleza y bienestar, en pastillas, cremas y otros tratamientos con supuestamente efecto 'milagroso'.

En estas piezas audiovisuales, elaboradas mediante técnicas de manipulación digital e inteligencia artificial, se utiliza la imagen y una recreación de su voz. Ante esta suplantación, el doctor Cavadas ha querido dejar claro que "no recomienda, comercializa ni guarda relación con ninguno de estos productos" y "ni él ni su Clínica Cavadas venden a través de internet pastillas, cremas o tratamientos de este tipo, ni han autorizado el uso de su imagen, voz, nombre o prestigio profesional para su promoción".

Asimismo, recuerda que la utilización fraudulenta de la identidad de profesionales sanitarios puede generar confusión entre los ciudadanos y entraña un importante riesgo para la salud, "al inducir a posibles pacientes y consumidores a adquirir productos sin garantías, sin evidencia científica contrastada o sin el adecuado asesoramiento médico".

"Una estafa es siempre indignante, pero cuando aprovecha la desesperación de los pacientes resulta especialmente vil. Me indigna que se engañe a personas bienintencionadas y me enfada que se use mi nombre para ganarse su confianza, daño reputacional aparte. Es absolutamente inadmisible", afirma Cavadas.

El doctor y su equipo recuerdan que la información oficial relativa a su actividad profesional, intervenciones, proyectos y comunicaciones se difunde únicamente a través de sus canales oficiales y de Clínica Cavadas. Ante la aparición de este tipo de contenidos, se recomienda, por tanto, "no adquirir ni consumir productos anunciados" mediante vídeos o publicaciones que utilicen la imagen del doctor, así como comprobar que la información procede de canales oficiales y fuentes verificadas y desconfiar de mensajes que prometan "curas, transformaciones o resultados milagrosos".

Asimismo, recuerda que no hay que facilitar datos personales, bancarios o médicos en páginas web de procedencia dudosa y que hay que denunciar estos anuncios o vídeos en la plataforma en la que aparezcan.