La cirugía robótica mejora el tratamiento de la eventración abdominal con un menor impacto en el paciente, según experto

Archivo - Abdomen. - HENADZI PECHAN/ISTOCK - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Las técnicas mínimamente invasivas como la cirugía robótica permiten abordar la eventración abdominal o hernia incisional con mayor precisión y con un menor impacto para el paciente, según el jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario La Luz, Carlos Durán.

La eventración abdominal, una de las complicaciones más frecuentes tras una cirugía abdominal, se produce cuando la pared abdominal se debilita en la zona de una cicatriz previa, lo que puede provocar la aparición de un bulto, molestias o incluso dolor, y en algunos casos requerir una nueva intervención quirúrgica.

Las eventraciones, cuando son de gran tamaño o se asocian a diástasis abdominal, pueden afectar de "forma importante" a la calidad de vida.

Dentro de las técnicas mínimamente invasivas, uno de los procedimientos utilizados es la técnica rTAPP (reparación transabdominal preperitoneal), que permite reparar el defecto de la pared abdominal desde el interior, colocando una malla en una posición adecuada y reforzando la zona debilitada.

"Gracias a este abordaje podemos tratar tanto defectos pequeños como eventraciones más complejas, reconstruyendo la línea media abdominal en toda su extensión. Esto no solo corrige la hernia, sino también la diástasis asociada en muchos casos", ha añadido el especialista.

Asimismo, el uso del sistema robótico Da Vinci Xi aporta ventajas relevantes durante la intervención, ya que su visión tridimensional de alta definición y la precisión de los instrumentos "facilitan el acceso a zonas anatómicas complejas y permiten realizar movimientos más controlados".

MENOS DOLOR Y UNA RECUPERACIÓN MÁS RÁPIDA

Por otro lado, el jefe asociado del servicio, José Tomás Castell, ha asegurado que este tipo de cirugía favorece un abordaje menos invasivo, lo que suele traducirse en menos dolor postoperatorio, menor riesgo de complicaciones y una recuperación más rápida para el paciente.

Además de la eventración, estas técnicas también se emplean en otras patologías digestivas, como el cáncer colorrectal o la cirugía esofagogástrica, ampliando las opciones terapéuticas disponibles.

Aun así, es necesario realizar una valoración individualizada, ya que el tratamiento de la eventración depende de múltiples factores, como el tamaño del defecto, la localización o la situación clínica del paciente.

En este sentido, Castell ha indicado que la incorporación de la cirugía robótica les ha permitido "adaptar mejor" la técnica a cada paciente y mejorar los resultados funcionales.

En conjunto, la evolución de estas técnicas está contribuyendo a "mejorar el manejo de las patologías de la pared abdominal", con intervenciones más precisas y una recuperación más favorable para los pacientes".