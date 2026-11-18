Imagen de recurso lunar. - QUIRÓNSALUD

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Servicio Adjunto de Dermatología del Hospital Ruber Internacional, Pedro Rodríguez, ha explicado que la cirugía de Mohs ofrece control oncológico preciso y contribuye a la conservación del tejido sano, por lo que es especialmente útil en casos de cáncer de piel en la cara.

"Cuando operamos un cáncer de piel tenemos dos objetivos que deben ir de la mano: eliminar completamente el tumor y conservar la mayor cantidad posible de tejido sano. En zonas como la nariz, los párpados o los labios, esto resulta especialmente importante porque cada milímetro cuenta", ha señalado el experto en oncología cutánea, cirugía dermatológica y cirugía micrográfica de Mohs.

En la cirugía convencional, el especialista extirpa el tumor junto con un margen de seguridad de tejido aparentemente sano. La muestra se analiza posteriormente en anatomía patológica y, en determinados casos, puede ser necesaria una segunda intervención si se identifican células tumorales en los márgenes.

Frente a esto, la cirugía de Mohs incorpora el análisis microscópico completo de los márgenes quirúrgicos durante la operación, lo que permite adoptar decisiones en el momento de la intervención y volver operar si es necesario, hasta que los márgenes analizados están libres de tumor.

"Podríamos decir que trabajamos con un mapa microscópico del cáncer. Si encontramos células tumorales en un punto concreto, sabemos exactamente dónde debemos seguir operando. No necesitamos retirar más tejido de todas las zonas, sino únicamente de aquellas en las que todavía existe enfermedad", ha explicado Rodríguez.

A continuación, se procede a reconstruir la zona intervenida, mediante cierre directo, colgajos o injertos, en función de las características de la herida.

Dado que en el rostro no se dispone de mucho tejido para reconstruir, la cirugía de Mohs tiene un papel aún más relevante. Aunque el objetivo prioritario de cualquier intervención oncológica es eliminar la enfermedad, el experto ha apuntado que las consecuencias de la cirugía sobre la apariencia y la funcionalidad también tienen una gran importancia para los pacientes.

INTERVENCIÓN AMBULATORIA

La cirugía micrográfica de Mohs se realiza habitualmente de forma ambulatoria y con anestesia local, aunque en determinados pacientes puede valorarse la utilización de sedación. Mientras que las operaciones convencionales tienen un tiempo determinado de entrada y salida del quirófano, la duración de esta intervención depende de las características del tumor y del número de etapas necesarias para conseguir márgenes libres de enfermedad.

La experiencia acumulada por el equipo de Clínica Dermatológica Internacional y el Hospital Ruber Internacional desvela que las tasas de curación son cercanas al 99 por ciento en tumores no tratados previamente, aunque en ningún caso se garantiza un riesgo cero de recurrencia.

El postoperatorio suele ser bien tolerado, aunque depende de la extensión y localización de la intervención. Los pacientes reciben recomendaciones individualizadas sobre los cuidados de la herida, el control del dolor y las señales que deben motivar una consulta.

Con todo, el especialista ha aseverado que la cirugía micrográfica de Mohs no está indicada para todos los tumores cutáneos, sino que se debe seleccionar a los pacientes que se pueden ver beneficiados, pues hay tumores pequeños y de bajo riesgo que se resuelven perfectamente con una extirpación convencional.

Rodríguez ha subrayado que se trata de una técnica que requiere formación específica, experiencia quirúrgica y un procesamiento adecuado de las muestras. En paralelo, ha reslatado que la detección temprana sigue siendo una de las herramientas más importantes frente al cáncer de piel.

Al hilo, ha instado a consultar con un dermatólogo si una lesión crece, sangra repetidamente, no cicatriza o cambia de aspecto, sobre todo en el caso de personas con antecedentes de exposición solar intensa, piel clara o historia previa de tumores cutáneos.

"Cuanto antes diagnosticamos un cáncer de piel, mayores posibilidades tenemos de tratarlo con procedimientos menos extensos. No debemos esperar a que una lesión sea grande o produzca molestias para acudir al especialista", ha enfatizado el experto.