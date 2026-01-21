La cirugía laparoscópica 3D aumenta la precisión y disminuye el riesgo quirúrgico en operaciones complejas

La cirugía laparoscópica 3D aumenta la precisión y disminuye el riesgo y el tiempo quirúrgico en operaciones complejas - QUIRÓNSALUD

Este procedimiento facilita el aprendizaje de cirujanos jóvenes por la mejor visibilidad de los órganos y los detalles anatómicos

MARBELLA (MÁLAGA) / LOS BARRIOS (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La cirugía laparoscópica 3D ha supuesto un avance decisivo en la manera de abordar las cirugías más complejas. En ellas, el equipo quirúrgico emplea unas gafas especiales para visión en tres dimensiones. El instrumental que se utiliza es el mismo que en la laparoscopia convencional, pero las ventajas que aporta esta tecnología son muchas y son importantes, tanto para los pacientes como para el personal sanitario.

Conocer la habilidad y experiencia del cirujano proporciona al paciente tranquilidad y seguridad, y poner todas las herramientas tecnológicas disponibles a su alcance disminuye el factor de riesgo e incrementa las posibilidades de éxito en los objetivos de la operación.

El jefe del servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar y el Hospital Quirónsalud Marbella, Enrique Aycart, señala que los beneficios para el paciente de esta innovadora técnica son "una mayor exactitud y control al realizar maniobras complejas, ya que aumenta la precisión de los movimientos del instrumental quirúrgico del cirujano; una mayor percepción del campo quirúrgico, ya que ofrece una imagen mucho más real, reproduciendo muy bien la profundidad entre los distintos órganos; y una reducción del tiempo quirúrgico, especialmente a la hora de realizar suturas laparoscópicas, anastomosis y cirugías complejas".

Además, el doctor Aycart menciona la reducción del cansancio visual para el cirujano en las operaciones más prolongadas, así como la posibilidad de complicaciones, al ofrecer "una mejor identificación anatómica". En ese aspecto, puntualiza que la cirugía laparoscópica 3D "acelera también la curva de aprendizaje para los cirujanos jóvenes en comparación con la laparoscopia convencional en dos dimensiones".

Esta tecnología está indicada, con carácter general, en "todas las cirugías que se prevean más complejas", pero muy particularmente, comenta el doctor Aycart "en las cirugías oncológicas digestivas", dado que "al tener mejor visibilidad y profundidad de campo, se pueden hacer disecciones más complejas y con mayor exactitud que en la laparoscopia convencional".

Además, el especialista comenta que "en este tipo de cirugías oncológicas es muy importante ver la relación de los tumores con los otros órganos que hay en el abdomen y facilita el poder hacer una linfadenectomía más compleja (quitar los ganglios de la zona del tumor) que nos ayuda a la estadificación de los tumores, lo cual es importante tanto para el estudio al microscópico de estos tumores como para tomar decisiones en los tratamientos adyuvantes como la quimioterapia o la inmunoterapia".

El doctor Aycart indica el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar y el Hospital Quirónsalud Marbella fueron pioneros en la utilización de la laparoscopia 3D en sus zonas de influencia, y que "la laparoscopia 3D cada vez la utilizamos con más frecuencia y en más pacientes. Ya hemos intervenido a más de 100 pacientes con esta técnica y hemos obtenido resultados muy satisfactorios".