La cirugía de columna frente a la escoliosis evoluciona hacia técnicas que permiten preservar la movilidad

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MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El especialista en cirugía de columna vertebral Eduardo Hevia ha destacado la evolución que ha experimentado la cirugía de columna para tratar la escoliosis en adolescentes, gracias al desarrollo de técnicas que, en pacientes seleccionados, evitan la fusión vertebral y permiten preservar la movilidad.

Durante años, muchas cirugías de columna que buscaban eliminar el dolor implicaban a su vez perder movilidad en la zona intervenida. En la escoliosis en adolescentes esto puede generar efectos secundarios a largo plazo, como problemas en las vértebras no fijadas, metalosis y persistencia de alteraciones estéticas.

En la actualidad, esto está empezando a cambiar. "La cirugía de columna ha evolucionado hacia técnicas que no solo buscan resolver el problema, sino también preservar la movilidad del paciente", ha resaltado Hevia.

Según ha detallado, el uso de prótesis de disco permite mantener el movimiento de la columna, mientras que las técnicas de modulación vertebral evitan tener que llevar implantes durante toda la vida y conservar la movilidad de la columna en adolescentes.

El especialista en cirugía de escoliosis, prótesis de disco y deformidades de la columna ha destacado los beneficios de preservar la movilidad, con un "impacto directo" en la calidad de vida, ya que mantener la movilidad fisiológica normal reduce la sobrecarga en otras zonas de la columna y permite una recuperación más funcional.

Sin embargo, ha puntualizado que no todos los pacientes pueden ser intervenidos con estas técnicas y que lo importante es personalizar el abordaje. "La clave está en estudiar bien a cada paciente y elegir la técnica más adecuada. No todas las cirugías tienen que ser iguales", ha explicado.

Asimismo, ha señalado que muchas personas desconocen que existen alternativas a las técnicas tradicionales. "Cada vez tenemos más herramientas para tratar la columna y los avances técnicos llegan muy lentamente a la población en general, y, mientras tanto, lo importante es ofrecer al paciente la mejor opción posible", ha apuntado.