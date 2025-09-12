Cirugía de cataratas en ambos ojos el mismo día: ¿Es una intervención segura?

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La catarata es una afección muy común en la que el cristalino del ojo se nubla, causando visión borrosa y pérdida de la visión. Puede afectar a personas de cualquier edad, pero es más común en la vejez. La cirugía de cataratas, en la que se reemplaza el cristalino natural nublado por una lente artificial, es uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes en todo el mundo. Las cataratas suelen afectar a ambos ojos.

Tradicionalmente, cuando ambos ojos requieren cirugía de cataratas, se operan por separado, a menudo con semanas o meses de diferencia, una práctica denominada cirugía de cataratas bilateral secuencial diferida. Cada vez más cirujanos ofrecen cirugía de cataratas bilateral secuencial inmediata, en la que se operan ambos ojos en la misma sesión quirúrgica.

Sin embargo, aún quedan dudas sobre si esta cirugía es tan precisa y eficaz como la cirugía diferida, y sobre cómo los pacientes afrontan su vida diaria inmediatamente después de la cirugía.

CIRUGÍA BILATERAL DE CATARATAS: DIFERIDA VS. INMEDIATA

Los resultados de dos nuevos estudios, uno del Hospital Regional de Silkeborg y del Hospital Universitario de Aarhus (Dinamarca), y otro del Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust de Londres (Reino Unido), demuestran que la cirugía de cataratas en ambos ojos en un solo día puede ser segura, eficaz y práctica para la mayoría de los pacientes. Ambos estudios se presentarán en el 43 Congreso de la Sociedad Europea de Cirujanos de Catarata y Refractivos (ESCRS). El encuentro se celebra del 12 al 16 de septiembre de 2025 en el Bella Center de Copenhague (Dinamarca).

El primer estudio, realizado por investigadores daneses, muestra que la mayoría de los pacientes pueden arreglárselas solos en casa después de una cirugía de cataratas en ambos ojos y llevar a cabo tareas esenciales como preparar comida y usar su teléfono móvil.

El segundo estudio, realizado por investigadores del Reino Unido, muestra que los pacientes que recibieron cirugía de cataratas el mismo día en ambos ojos lograron resultados visuales tan buenos o incluso mejores que los que recibieron el tratamiento en dos procedimientos quirúrgicos separados.

ESTUDIO DANÉS: AUTONOMÍA DE LOS PACIENTES TRAS LA CIRUGÍA

Investigadores daneses del Hospital Regional de Silkeborg y del Hospital Universitario de Aarhus pidieron a 157 pacientes operados de cataratas en ambos ojos el mismo día que completaran un cuestionario sobre su necesidad de asistencia inmediatamente después de llegar a casa tras la cirugía y de nuevo 24 horas después. El 72% de los pacientes respondió.

Esto demostró que el 88% de los pacientes se desenvolvía por su casa de forma independiente, el 79% logró preparar la comida y el 51% no necesitó ayuda con el teléfono móvil al llegar a casa después de la cirugía. Por otro lado, el 51% aún necesitaba ayuda para usar las gotas oftálmicas. El 62% afirmó no haber necesitado ningún cuidador durante las primeras 24 horas.

En su intervención previa al Congreso, la enfermera oftalmológica Mia Vestergaard Bendixen, del Hospital Regional de Silkeborg, comenta: "Existe muy poca investigación sobre la autonomía de los pacientes inmediatamente después de una cirugía de cataratas en ambos ojos en un solo día. Nuestros resultados muestran que muchas personas pueden esperar una buena evolución poco después de la cirugía, lo que puede aliviar la ansiedad por necesitar apoyo.

Sin embargo, algunas personas aún se benefician de la presencia de un cuidador durante el primer día. Para los profesionales sanitarios, estos hallazgos respaldan la posibilidad de ofrecer cirugía de cataratas en el mismo día, a la vez que enfatizan la educación del paciente y la planificación de ayuda temporal si es necesario. Si la cirugía se puede realizar en una sola sesión, esto podría reducir las visitas a la clínica y la carga para los cuidadores, además de mejorar la eficiencia en la prestación de la atención médica".

ESTUDIO BRITÁNICO: RESULTADOS VISUALES CON CIRUGÍA INMEDIATA

El estudio del Reino Unido, uno de los más amplios de su tipo, se llevó a cabo en el Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust de Londres. Incluyó a casi todos los pacientes operados de cataratas en ambos ojos en el hospital entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, un total de 10.192.

La mayoría se sometió a una cirugía de cataratas bilateral secuencial diferida (DSBCS), mientras que otros se sometieron a una cirugía de cataratas bilateral secuencial inmediata (ISBCS). Algunos pacientes usaban lentes monofocales, que proporcionan una visión nítida a una distancia, mientras que otros usaban lentes multifocales, que dividen la luz para permitir el enfoque a múltiples distancias, con el objetivo de reducir la necesidad de gafas para leer o ver de lejos.

Los investigadores analizaron varias medidas diferentes de la visión de los pacientes después de la cirugía, incluso si lograron resultados excelentes, definidos como una visión de 20/20 o mejor y una prescripción de anteojos igual o muy cercana al objetivo previsto.

Los pacientes que recibieron lentes multifocales con cirugía ambulatoria obtuvieron los mejores resultados visuales generales, con un 85% de visión 20/20 o superior. En los pacientes que recibieron lentes monofocales, alrededor del 70% logró una visión 20/20, independientemente de si se operaron ambos ojos el mismo día o en días diferentes. En los pacientes operados en días diferentes con lentes multifocales, la cifra fue del 77%.

En cuanto a la precisión de la prescripción, el 88% de los pacientes con multifocalidad el mismo día alcanzaron una precisión muy cercana al objetivo (con un margen de *0,5 dioptrías), mientras que el 67% de los pacientes con monofocalidad diferida la alcanzaron y el 71% en el grupo con monofocalidad el mismo día.

El 100% de los pacientes con multifocalidad alcanzaron una precisión cercana al objetivo (con un margen de 1,0 dioptrías), independientemente de si se operaron ambos ojos el mismo día o en días diferentes.

Los resultados mejorados de la cirugía multifocal en el mismo día se mantuvieron incluso cuando los investigadores ajustaron la edad del paciente, el sexo y el nivel de experiencia del cirujano.

CONCLUSIONES Y BENEFICIOS DE LA CIRUGÍA BILATERAL EN UN SOLO DÍA

** La cirugía bilateral en un solo día puede ser segura, eficaz y práctica.

** La mayoría de los pacientes puede manejarse de forma independiente poco después de la cirugía.

** La cirugía inmediata puede reducir visitas médicas y carga para cuidadores, mejorando la eficiencia sanitaria.

** Las lentes multifocales en cirugía del mismo día ofrecen resultados visuales ligeramente mejores que la cirugía diferida.