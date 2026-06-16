La cirugía bariátrica en adolescentes con obesidad severa resulta coste-efectiva a 10 años

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MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Si bien los beneficios clínicos a largo plazo de la cirugía para bajar de peso en adolescentes elegibles están bien establecidos y la Academia Estadounidense de Pediatría la recomienda, la cobertura de los seguros ha sido limitada y pocos adolescentes pueden acceder a ella. Un nuevo estudio refuerza la necesidad de que las aseguradoras y los legisladores apoyen la cobertura y mejoren el acceso al procedimiento.

La cirugía metabólica y bariátrica para adolescentes con obesidad severa resultó ser rentable a lo largo de 10 años, según un nuevo análisis del Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital de Chicago (Estados Unidos), publicado en 'JAMA Network Open'.

"La obesidad severa en la adolescencia es un problema de salud grave y costoso, y con el alto riesgo de complicaciones como la diabetes, los costos a largo plazo pueden ser considerables", comenta el autor principal, John Rode, becario de investigación en cirugía pediátrica en Lurie Children's.

"Nuestro estudio demuestra que, con el tiempo, la cirugía bariátrica se presenta como la opción más rentable si consideramos los años de mejor salud que proporciona, en comparación con el tratamiento no quirúrgico para adolescentes con obesidad severa".

El doctor Rode y sus colaboradores crearon un modelo de simulación detallado que sigue a adolescentes con obesidad severa durante 10 años y compara dos escenarios: uno en el que se someten a cirugía y otro en el que no. El modelo incluyó datos reales de estudios previos sobre tres aspectos clave del tratamiento de la obesidad: el costo de la atención (la cirugía en sí, el seguimiento y el tratamiento continuo de las enfermedades relacionadas con la obesidad), cómo cambia la salud de los adolescentes con el tiempo en cada escenario y cómo esos cambios afectan su calidad de vida.

EL IMPACTO CLAVE EN LA REMISIÓN DE LA DIABETES TIPO 2

La diabetes tipo 2 fue uno de los factores más importantes considerados. Es una de las afecciones más graves y costosas derivadas de la obesidad severa, ya que suele aparecer a una edad temprana y puede durar toda la vida. El modelo tuvo en cuenta la probabilidad de que los adolescentes desarrollen diabetes en cada caso y cómo la cirugía modifica esas probabilidades.

"La cirugía bariátrica suele lograr la remisión de la diabetes tipo 2, evitando a los pacientes años de medicación, complicaciones y gastos", insiste Rode. "Dado que el tratamiento de la diabetes a lo largo de la vida es tan costoso, evitarla o revertirla es una de las principales razones por las que la cirugía ofrece un gran beneficio. Por supuesto, cabe destacar que la cirugía sigue siendo una decisión que debe tomarse individualmente para cada adolescente que cumpla con los criterios".

Para comprobar la fiabilidad de los resultados, los investigadores ejecutaron el modelo 300.000 veces, variando los parámetros de entrada en todo el espectro de posibilidades del mundo real. En todas las simulaciones, se mantuvo el mismo patrón: la cirugía proporcionó sistemáticamente más años de vida saludable, a un coste anual inferior al que los sistemas sanitarios consideran razonable. Este valor fue mayor en el caso de la gastrectomía en manga, uno de los tipos más comunes de cirugía bariátrica.

"Nuestro modelo no consideró el tratamiento con GLP-1 porque no se dispone de datos a largo plazo sobre estas terapias y, por lo general, se prescriben a adolescentes con obesidad menos grave, lo que dificulta realizar comparaciones sólidas en este momento", resume Rode.

Sin embargo, concluye, "a medida que se disponga de datos clínicos y de costes a largo plazo sobre los resultados de los GLP-1, nuestro estudio podrá servir como referencia para compararlo con la cirugía bariátrica".