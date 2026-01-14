El cigarrillo electrónico aumenta las opciones de dejar de fumar en personas con trastorno por uso de tabaco, según SEPD

Archivo - Foto de cigarrillo electrónicos - CEDIDA - Archivo

La Sociedad Española de Patología Dual (SEPD) afirma que el uso del cigarrillo electrónico incrementa las posibilidades de que las personas con trastorno por uso de tabaco y otros trastornos mentales dejen de fumar y reduzcan los riesgos del tabaco para su salud, ya que "un número muy significativos de pacientes, pese a su determinación, no consiguen cesar el uso de tabaco o no reciben el tratamiento adecuado".

Esta recomendación la hacen teniendo en cuenta que más del 71 por ciento de las personas con trastornos mentales atendidas en dispositivos de salud mental y adicciones cumple criterios diagnósticos de trastorno por consumo de tabaco, pero el 73% nunca ha recibido tratamiento para reducir o abandonar su consumo, según los resultados del estudio Trastorno por Uso de Tabaco en España (TUT-ESP), liderado por la Fundación Española de Patología Dual y pendiente de publicación.

"Las personas que sufren trastornos mentales, más si son graves, sufren en su mayoría otro trastorno mental que es el TUT. Como en otras adicciones a sustancias, una de las formas de abordar esta enfermedad cerebral es un tratamiento adecuado, como, por ejemplo, la vareniclina. Pero un número muy significativos de pacientes, pese a su determinación, no consiguen cesar el uso de tabaco o no reciben el tratamiento adecuado", explica el doctor Néstor Szerman, psiquiatra investigador del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y presidente de la Fundación Patología Dual.

"En los pacientes con trastornos mentales graves, por ejemplo, con psicosis crónica, el efecto de la nicotina es diferente en el cerebro que en aquellas personas sin este trastorno mental, lo que explicaría la adicción. El paso progresivo a un tratamiento sustitutivo, aunque sea al comienzo combinado con tabaco convencional, asegura, como indica el estudio, un pronóstico mejor, un extremo que ya han confirmado otros estudios previos, que apuntan a que la eficacia del cigarrillo electrónico es similar a la de la vareniclina", reflexiona Szerman.

"Debemos de tener en cuenta que tradicionalmente el tratamiento del TUT en España se ha realizado desde la especialidad de neumología. Nuestros colegas, de forma bien intencionada, solo se proponen la cesación del uso de tabaco, sin tener en cuenta apropiadamente los mecanismos cerebrales compartidos entre TUT y otros trastornos mentales y el concepto de reducción de daños, lo que deja a muchos pacientes con trastornos mentales que no pueden dejar de fumar tabaco sin una alternativa, lo que conduce a un aumento de la morbilidad y mortalidad", sostiene el psiquiatra.

De hecho, se estima que las personas con patología dual mueren, de media, entre 15 y 25 años antes que la población general, debido en muchas ocasiones a causas relacionadas con el consumo de tabaco como las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias o el cáncer.