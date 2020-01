Científicos encuentran un nuevo uso para medicamentos contra el cáncer ya conocidos

Publicado 03/01/2020 16:12:17 CET

Científicos de la Universidad Estatal Lobachevsky de Nizhny Novgorod (Rusia) y de la Universidad de Gante (Bélgica) han propuesto nuevos enfoques para mejorar la eficacia de la terapia fotodinámica contra el cáncer y prevenir el desarrollo de nuevos tumores en el cuerpo.

En su trabajo, explican que los actuales tratamientos contra el cáncer, tanto radioterapia como quimioterapia, causan un gran daño al cuerpo en su conjunto, mientras que la investigación de su equipo tiene como objetivo la estimulación de la muerte celular inmunogénica, que "no solo minimiza el daño, sino que también mejora la eficacia del tratamiento al implicar los recursos del cuerpo en la lucha contra el cáncer".

"En este estudio, probamos algunos medicamentos para la terapia anticancerosa basados en el tratamiento fotodinámico e investigamos sus nuevas propiedades inmunogénicas. Podemos decir que no solo se utilizará el impacto externo para luchar contra el cáncer, sino que el propio cuerpo se involucrará en la lucha desencadenando las reacciones de la respuesta inmune adaptativa", detallan los autores en un artículo publicado en la revista 'Journal for ImmunoTherapy of Cancer'.

El concepto de muerte celular inmunogénica (MCI) incluye una muerte programada de las células cancerosas con la subsiguiente liberación de moléculas que dan una señal de peligro al sistema inmunológico. "Probamos los medicamentos que ya se utilizan en la terapia del cáncer y reforzamos la acción de estos agentes", argumentan los autores.

El estudio empleó una serie de métodos y enfoques que se utilizaron en experimentos 'in vitro' e 'in vivo'. En los laboratorios, los investigadores estudiaron cómo se acumulan las sustancias en la célula, analizaron los tipos de muerte celular cuando las células fueron expuestas a los fotosensibilizadores y revelaron los mecanismos moleculares de los fenómenos que ocurren a las células en el proceso de su muerte.

"En este estudio, examinamos la respuesta a nivel celular de las células dendríticas (componentes del sistema inmunológico) en su interacción con las células cancerosas expuestas a la terapia fotodinámica y demostramos que este tratamiento puede activar la propia respuesta inmunológica del cuerpo", concluyen.

Los investigadores han examinado aspectos adicionales del uso de los medicamentos existentes para desarrollar nuevos protocolos de cáncer basados en la estimulación del sistema inmunológico. Tales variantes de terapia reducen el riesgo de metástasis y mejoran la eficacia de la recuperación del paciente, según sus hallazgos.