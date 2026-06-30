CGE, SEDE, FAPOE y Hollister lanzan '#YoSoyDAE', una campaña para impulsar el reconocimiento de la estomaterapia

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MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE), la Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia (SEDE) y la Federación de Asociaciones de Personas Ostomizadas de España (FAPOE), en colaboración con Hollister, han puesto en marcha la campaña #YoSoyDAE, una iniciativa de sensibilización y movilización social destinada a respaldar la creación del Diploma de Acreditación en Estomaterapia (DAE) presentada en el Ministerio de Sanidad.

"Las enfermeras estomaterapeutas tenemos competencias avanzadas y es fundamental que se apruebe un marco jurídico único y nacional que las acredite. El Diploma de Acreditación en Estomaterapia es una necesidad y, además, la mejor garantía de calidad para las personas ostomizadas", explica María Jesús Bernarte, presidenta de SEDE.

La campaña tiene el objetivo acelerar la aprobación del Diploma de Acreditación en Estomaterapia por parte del Ministerio de Sanidad y visibilizar una reivindicación compartida por enfermeras estomaterapeutas y pacientes ostomizados: la acreditación oficial de las competencias avanzadas de las enfermeras estomaterapeutas.

"La aprobación del Diploma de Acreditación en Estomaterapia es la mejor garantía para los pacientes. Muchas veces nos encontramos en una situación de desamparo cuando nuestra enfermera estomaterapeuta está de vacaciones o de baja. Cuando se apruebe el DAE sabremos que siempre habrá enfermeras acreditadas en estomaterapia al frente de la consulta en cualquier hospital. Por eso esta campaña es tan importante", comenta Yolanda Fernández, presidenta de FAPOE.

"La evidencia científica ha demostrado que la figura de la enfermera estomaterapeuta mejora la calidad de vida del paciente ostomizado y reduce el gasto sanitario asociado a complicaciones. Por eso aprobar el Diploma de Acreditación en Estomaterapia es avanzar hacia la mejora de la atención y la eficiencia sanitaria", señala María José Villa, directora de Marketing de Hollister.

La creación del Diploma de Acreditación en Estomaterapia fue solicitada en 2025 al Ministerio de Sanidad por CGE, SEDE y FAPOE en colaboración con Hollister. Cuenta, además, con el apoyo de 13 sociedades científicas y 6 asociaciones de pacientes.