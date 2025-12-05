El CGE e ISFOS ofrecen una formación en línea y gratuita sobre acción social, cooperación internacional y voluntariado

Archivo - Enfermera - SHAPECHARGE/ISTOCK - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ONG Solidaridad Enfermera, del Consejo General de Enfermería (CGE), y el Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS) han lanzado el curso en línea y gratuito 'Salud Global, desarrollo y acción social: respondiendo a las desigualdades', una formación que busca acercar a las enfermeras al ámbito de la acción social, cooperación internacional y voluntariado.

El curso abrirá el plazo de inscripción el próximo 9 de diciembre y comenzará el 12 de enero, y se abordarán cuestiones como el rol de la enfermería en la cooperación internacional, el trabajo con colectivos vulnerables o la mediación cultural en salud.

Tanto las enfermeras colegiadas como aquellas que no cuenten con la colegiación, e incluso perfiles no enfermeros, podrán acceder a una formación en la que, a través de ocho bloques en las que personas que están en contacto en su día a día con estas realidades trasmiten su experiencia, podrán familiarizarse con el papel del enfermero en la cooperación internacional en salud, el concepto de la Agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo del milenio relacionados con la salud, la figura del mediador cultural en la atención sanitaria y las necesidades sanitarias de las comunidades más vulnerables.

Los inscritos tendrán un mes para completar el programa entero, y dispondrán de materiales audiovisuales y documentación complementaria, y deberán realizar un test de conocimiento previo y otro cuestionario tras el curso, así como una encuesta de satisfacción.

Para encontrar más información al respecto, ISFOS ha habilitado un apartado en su página web: https://www.isfos.com/oferta-formativa/formacion-continuada/....

"Las enfermeras, además de su práctica asistencial, cada vez tienen más interés en otros campos, como la investigación o la acción social. Este último es una oportunidad para llevar nuestros conocimientos más allá y poder aplicar la ciencia del cuidado en contextos más complejos. Con este curso, desde el Consejo General de Enfermería buscamos dar a conocer un sector en el que la enfermería puede marcar la diferencia", ha explicado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

La directora de ISFOS, Pilar Fernández, ha destacado que la formación tiene el "claro" objetivo de "presentar un mundo a las enfermeras" de la manera más clara posible, para que puedan conocer en profundidad un contexto que puede ser otra opción para las enfermeras

"Desde ISFOS tenemos clara la necesidad de mantener a las enfermeras lo más actualizadas posibles, y el ámbito social cada vez es más atractivo para quienes quieren llevar su pulsión enfermera más allá", ha añadido Fernández.

Por su parte la enfermera colaboradora de Solidaridad Enfermera Alba Vega, ha afirmado que este curso pretende ofrecer las herramientas adecuadas y nuevas competencias para atender a personas en situación de exclusión, y ha incidido en que la formación en el tercer sector es "esencial" en el ámbito enfermero para afrontar nuevas necesidades de salud en sus comunidades.

"Muchas profesionales creen que solo pueden participar a través del voluntariado, pero hay mucho más, con formación especializada en cooperación, una enfermera puede liderar proyectos. Hemos demostrado ser excelentes gestoras, y tenemos mucho que aportar en este ámbito", ha concluido Vega.