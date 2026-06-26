CGE destaca el papel de la enfermera en el uso de protección solar y el cuidado de la piel de la población

Archivo - Quemadura solar. - JANE RUBTSOVA/ISTOCK - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) recuerda que el trabajo de la enfermera es fundamental a la hora de explicar a los ciudadanos la importancia de la fotoprotección solar para la salud de la piel, qué tipo de productos son los más adecuados para cada piel y momento y conseguir una adherencia a su uso.

Esta ha sido la principal conclusión del webinar 'Barrera cutánea y sol: evidencia en protección y reparación de la piel', impartido este lunes por Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS), y promovido en colaboración con Cerave.

Una formación en la que se ha ahondado en la importancia que tiene en la salud de los ciudadanos el uso habitual de protección solar, el papel enfermero en la educación en salud para su utilización y las diferencias entre unos productos y otros adaptados a diferentes momentos de exposición social y las peculiaridades de cada piel y actividad.

"Enfermería juega un papel crucial en este ámbito. Sois muchas veces el primer contacto con el paciente, los ojos que detectan alteraciones, y las manos que acompañan en los cuidados, por lo que es imprescindible estar al día en las últimas técnicas, productos y protocolos de actuación", comenta Pilar Fernández, directora de Isfos.

"Por ello, desde ISFOS y el Consejo General de Enfermería, apostamos de manera firme por la formación continuada, rigurosa y especializada. Este webinar es una muestra de esa apuesta, y también del compromiso que compartimos con entidades como Cerave, que no solo desarrolla productos innovadores basados en la ciencia, sino que también apoya la divulgación y la educación sanitaria", recalca la directora.

Elena Martínez Lorenzo, dermatóloga en el Complejo Hospitalario de Toledo, ha puesto en valor el papel de la enfermera a la hora de la prevención primaria de muchas enfermedades, incluidas las relacionadas con la piel. "Las enfermeras tienen un contacto muy estrecho con el paciente, y en el caso de las enfermedades cutáneas es muy importante la prevención. Son estas profesionales las que pueden explicar buenas prácticas y detectar primeros signos de alerta en algún paciente", termina.

Por su parte Sonia Aparicio, directora corporativa de Enfermería de Vithas y directora de Enfermería Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca, ha hecho hincapié en la necesidad de "acompañar al paciente y trasmitir un mensaje claro y coherente para mejorar la adherencia al uso de protectores solares". "Tenemos que ser capaces de poner en valor el mensaje del uso de la protección solar y repetirlo constantemente, porque hay que integrar ese reconocimiento en el día a día de los pacientes", indica.

La farmacéutica Mercedes Abarquero, directora científica de L'Oréal Dermatological Beauty, en representación de Cerave, ha hablado sobre la necesidad de conocer bien nuestra piel y los tipos de fotoprotección que existen, en pro de poder elegir la más indicada para cada uno. "El uso de protección no es solo evitar la quemadura inmediata, sino prevenir los efectos que se pueden producir más a largo plazo, y que es lo que impacta en el Sistema Nacional de Salud o en la salud de los pacientes", asegura.