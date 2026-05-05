El CGE denuncia que España necesita 10.000 matronas más para salvaguardar la salud de las mujeres

Archivo - Mujer que acaba de dar a luz con su recién nacido y la matrona en el hospital. - SVETIKD/ISTOCK - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) denuncia que la escasez de enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología (matronas) pone en riesgo la calidad de vida de la mujer desde el nacimiento, y advierte de un déficit 10.000 matronas en España para "salvaguardar la salud" de las mujeres.

"Tenemos que prepararnos para el futuro y eso solo se consigue convocando más plazas EIR para que a medio plazo podamos tener más matronas en nuestros sistemas de salud", afirma Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), que considera "imprescindible" que se haga un estudio pormenorizado de cómo está la situación a nivel nacional.

Tal y como lleva reclamando años el organismo que representa a las más de 353.000 enfermeras y enfermeros de España, el país necesita el doble de matronas de las que tiene actualmente porque, además, se prevé que las jubilaciones de matronas se disparé en los próximos 10 años.

España tiene una ratio de unas 12,4 matronas por cada 1.000 nacimientos, mientras que la media de los países de la OCDE es de 25 por cada 1.000. Según explica Montserrat Angulo, matrona y vicetesorera del CGE, las cifras varían ligeramente según la fuente, pero todas indican que España está por debajo de la media europea o de la OCDE. Unas cifras que siguen manteniéndose año tras año y que no existe intención de revertirse.

"Lo llevamos diciendo muchísimos años. La formación de matronas no es algo de un día para otro. Las enfermeras que quieren ser especialistas en Obstetricia y Ginecología tienen que estar dos años más formándose tras la carrera para conseguir la especialidad. Por este motivo, tenemos que prepararnos para el futuro y eso solo se consigue convocando más plazas EIR para que a medio plazo podamos tener más matronas en nuestros sistemas de salud", afirma Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), con motivo del Día Internacional de la Matrona.

A pesar de que año tras año aumentan el número de plazas de todas las especialidades, "todavía es un número insignificante comparado con la demanda". En 2026 fueron 2.279 plazas las que se convocaron para todas las especialidades y más de 11.000 enfermeras y enfermeros lucharon para conseguir una de las plazas. Si hablamos de matronas, las convocadas en esta última edición fueron 477, una cifra muy inferior a la que se demandan desde el Consejo General de Enfermería, a pesar de que suele ser la primera especialidad en agotar las plazas.

"Desde las administraciones tienen que realizar mayores esfuerzos para que esto se solucione. Las matronas desempeñamos un papel fundamental en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que va mucho más allá del seguimiento del embarazo, parto y postparto. Somos una figura clave tanto en los hospitales como en los centros de salud y centros de salud sexual y reproductiva", apunta Montserrat Angulo, matrona y vicetesorera del CGE.

Además, Angulo ha recordado que la falta de matronas en hospitales y centros de salud ha hecho florecer "falsas profesionales" que se definen como acompañantes de las mujeres sin tener una formación reglada ni unos conocimientos básicos para atender ni a las madres ni a los bebés cuando nacen.