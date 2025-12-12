El CGE actualiza la Guía de Práctica Clínica Enfermera sobre Hemocultivos para mejorar la seguridad del paciente

Archivo - Análisis de sangre. - YAKOBCHUKOLENA/ISTOCK - Archivo

El Instituto Español de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería (CGE), con la colaboración de Becton Dickinson, ha actualizado la Guía de Práctica Clínica Enfermera sobre Hemocultivos con el objetivo de mejorar la seguridad del paciente, reducir los falsos positivos y homogeneizar la práctica clínica en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).

"El hemocultivo es un método diagnóstico para la detección de bacterias y otros microorganismos en sangre. Las enfermeras juegan un papel fundamental en la prevención, cuidado y seguimiento del paciente con infección, ya que son los profesionales sanitarios que realizan la recogida de muestras sanguíneas para hemocultivos, y en caso de diagnóstico de infección, administran el tratamiento correspondiente", ha destacado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

La enfermera del Instituto Español de Investigación Enfermera Tamara Domingo ha explicado que este documento busca ser un instrumento "práctico y accesible" para todos los profesionales implicados en el procedimiento de extracción de hemocultivos. En este sentido, la nueva edición refuerza la apuesta por la seguridad del paciente, la precisión diagnóstica y la excelencia asistencial, consolidándose como un referente nacional imprescindible en la práctica enfermera.

"Cuando la recogida y gestión de los hemocultivos se realizan con rigor, se reduce la contaminación, se mejora la precisión diagnóstica y se favorece una terapia más eficaz. Por eso, la actualización de esta guía no es otra cosa que una inversión directa en seguridad, calidad y eficiencia, ya que su aplicación correcta ayuda a orientar mejor la decisión y optimizar los recursos", ha enfatizado la directora general de Becton Dickinson en España y Portugal, Lourdes López, quien ha trasladado el apoyo de la empresa a la profesión enfermera.

La versión 2025 de esta guía integra nuevos contenidos destinados a abordar avances tecnológicos, resolver dudas frecuentes de la práctica clínica y reforzar la rigurosidad del procedimiento. Entre las incorporaciones más relevantes se encuentran los dispositivos de desviación de sangre, que permiten disminuir la contaminación de las muestras cuando están disponibles en el centro, y la posibilidad de utilizar la extracción ecoguiada en pacientes con difícil acceso vascular (DIVA). En estos casos, la guía establece con claridad la necesidad de emplear fundas y gel estériles, así como protocolos estrictos de limpieza y desinfección del ecógrafo.

Asimismo, varias recomendaciones previas han sido actualizadas y reforzadas para ofrecer mayor seguridad y precisión. Entre ellas, y en base a la nueva evidencia acerca de evitar la introducción de aire en los frascos anaerobios, se recomienda el uso de incubadoras satélite para agilizar la detección microbiológica o la confirmación de que no es necesario esperar un pico febril para realizar la extracción del hemocultivo.

La guía incorpora también el modelo '5MPB-Toledo' como herramienta útil para predecir bacteriemia en pacientes de Urgencias, incluye recomendaciones específicas de antisepsia en neonatos con clorhexidina acuosa al 1-2% y detalla las condiciones óptimas de transporte cuando existan demoras prolongadas, que no deben superar los 25 °C.

Todas estas novedades pretenden ayudar a reducir la tasa de falsos positivos, que aún oscila entre el dos y el seis por ciento, especialmente en Urgencias, un problema que puede prolongar la estancia hospitalaria entre cuatro y cinco días y generar sobrecostes de alrededor de 4.000 euros por paciente. La actualización busca corregir variabilidades en la práctica asistencial y ofrecer un marco homogéneo, riguroso y basado en la mejor evidencia disponible.

Además, la nueva actualización de la Guía de Práctica Clínica Enfermera sobre Hemocultivos ha sido incorporada oficialmente al proyecto GuíaSalud del Sistema Nacional de Salud, lo que garantiza su calidad metodológica y respalda su utilidad como herramienta para la toma de decisiones clínicas. Florentino Pérez Raya ha celebrado que el documento forme parte de la biblioteca de guías clínicas "más importante" del sistema sanitario, igual que lo estuvo la versión inicial en 2021.