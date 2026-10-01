El CGCOO resalta que el 77% de menores beneficiarios del Plan VEOaccede a las ayudas a través del óptico-optometrista

Imagen de recurso de una consulta de óptico-optometrista. - CGCOO

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios de Ópticos- Optometristas (CGCOO) ha destacado que, según el último informe del Plan VEO, el 77 por ciento de los menores beneficiarios ha accedido a estas ayudas a través de los establecimientos sanitarios de óptica.

Con motivo del Día Mundial de la Visión, que se celebra el próximo 8 de octubre, el CGCOO ha puesto en valor el papel de los establecimientos sanitarios de óptica y de los profesionales ópticos-optometristas en el acceso de los menores a la atención visual.

Por ello, ha resaltado el papel de los ópticos en el Plan VEO, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Sanidad con la colaboración que facilita ayudas de hasta 100 euros para gafas y lentes de contacto a menores de 16 años.

"Que más de tres de cada cuatro menores accedan al Plan VEO a través de un óptico-optometrista demuestra cuál es nuestra posición real dentro de la atención visual de la población. Somos, en muchísimos casos, la puerta de entrada al cuidado de la visión", explica el presidente del CGCOO, Andrés Gené.

España cuenta actualmente con 18.869 ópticos-optometristas en activo y alrededor de 10.000 establecimientos sanitarios de óptica, distribuidos tanto en grandes ciudades como en municipios medianos y pequeños.

REVISIONES VISUALES DESDE EDADES TEMPRANAS

Los datos del Plan VEO muestran también la presencia de diferentes problemas refractivos entre los menores atendidos. El astigmatismo aparece en el 75 por ciento de los expedientes, la miopía en el 53,3 por ciento y la hipermetropía en el 42,7 por ciento. "Estas categorías no son excluyentes y corresponden exclusivamente a los menores atendidos a través del Plan VEO, por lo que no deben interpretarse como datos de prevalencia del conjunto de la población española", subrayan desde el CGCOO.

En esta línea, el Consejo señala que la detección y adecuada compensación óptica de estos problemas resulta especialmente importante durante la infancia y la adolescencia, cuando el sistema visual está en desarrollo y una parte importante de las actividades escolares, sociales y de ocio depende de una adecuada función visual.

En el caso de la miopía, además de compensarla, cuando está indicado puede ser necesario controlar su progresión. El 17,3 por ciento de los menores con miopía atendidos a través del Plan VEO utiliza una solución óptica destinada a este fin.

Por edades, el 55,6 por ciento de los expedientes corresponde a menores de entre 12 y 16 años, un dato que pone de relieve la importancia de mantener las revisiones visuales de forma periódica durante la infancia y la adolescencia. "Hay alteraciones visuales que pueden pasar desapercibidas porque el propio menor no sabe que debería ver de otra manera. Por eso son importantes las revisiones visuales desde pequeños y su continuidad durante la etapa escolar", indica Gené.

En este contexto, el Consejo señala que el óptico-optometrista evalúa el estado refractivo y el funcionamiento del sistema visual, detecta posibles alteraciones, determina y adapta la compensación óptica cuando corresponde y realiza su seguimiento. Cuando identifica signos o situaciones que requieren una valoración médica, apunta, deriva al paciente al oftalmólogo, contribuyendo a una atención coordinada entre los distintos profesionales sanitarios.

El CGCOO anima a las familias a incorporar las revisiones visuales a sus hábitos de salud y destaca la importancia de seguir avanzando hacia un modelo asistencial que aproveche de forma coordinada los recursos sanitarios disponibles para garantizar una atención visual accesible y próxima a toda la población.