Cesida reclama una respuesta urgente ante el aumento de lasITS en España: más de 93.000 casos en 2024

Archivo - Imagen de recurso de dos personas con un preservativo en la mano. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Estatal de VIH y Sida (Cesida) ha reclamado una respuesta urgente y coordinada ante el aumento sostenido de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en España, que superaron los 93.000 casos en 2024, con la implicación de las autoridades sanitarias, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Sexual, Cesida ha puesto el foco en la evolución de estas infecciones, después de que el último Informe de Vigilancia Epidemiológica contabilizara 41.918 casos de clamidia, 37.257 de gonorrea, 11.930 de sífilis y 1.996 de linfogranuloma venéreo. Elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sanidad, el informe sitúa estos diagnósticos en sus niveles más elevados en más de una década.

El análisis de tendencias del informe confirma una evolución ascendente y estima un aumento anual de las tasas del 28,9 por ciento en la gonorrea entre 2020 y 2024, del 19,4 por ciento en la sífilis entre 2021 y 2024 y del 19,6 por ciento en la clamidia entre 2016 y 2024.

La mayoría de los diagnósticos se produjeron en personas adultas jóvenes y la afectación fue mayor entre los hombres, aunque en el caso de la clamidia destaca la elevada proporción de mujeres menores de 25 años.

Asimismo, España ha sido identificada como uno de los países europeos con mayores cifras de sífilis y gonorrea, lo que para Cesida subraya la urgencia de implementar estrategias efectivas de prevención y atención. Sin embargo, recuerdan desde la coordinadora, es crucial matizar que este aumento en el número de casos puede reflejar no solo un incremento real en la transmisión de estas infecciones, sino también un mayor acceso a pruebas y un aumento en la disposición de las personas a hacerse test, lo que contribuye a la detección y notificación de casos.

La presidenta de Cesida, Carmen Martín, ha defendido que la ampliación de los cribados debe ir acompañada del impulso a la vacunación frente a infecciones como el mpox, las hepatitis A y B o el virus del papiloma humano. "Es muy importante facilitar el acceso a los cribados, pero también promover la vacunación frente a las infecciones para las que ya existen vacunas", ha afirmado.

Martín ha valorado también el trabajo coordinado por el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas y las organizaciones sociales para promover la salud sexual y avanzar en la aplicación de estas medidas en todo el territorio.

HOJA DE RUTA 2026-2030 PARA FRENAR EL INCREMENTO DE LAS ITS

Cesida ha valorado positivamente la presentación en junio de 2026 de la Hoja de Ruta 2026-2030 del Ministerio de Sanidad para responder al incremento de las ITS. El documento contempla medidas para reforzar la vigilancia, mejorar el acceso al diagnóstico, promover la prevención y avanzar en una atención integral y accesible.

Entre ellas se encuentra la financiación pública de preservativos para jóvenes de entre 16 y 22 años. La entidad ha destacado la medida y espera que se implemente antes de que termine la legislatura. Además, recuerda que facilitar el acceso a los preservativos debe ir acompañado de educación sexual integral, información basada en la evidencia, acceso universal a pruebas de ITS y otras herramientas de prevención.

En este sentido, Oliver Marcos, secretario general de Cesida y especialista en salud pública, reclama una educación sexual integral, basada en la evidencia científica y presente tanto en las aulas como en los entornos familiares. "Es importante que en los entornos educativos y familiares se pueda hablar de educación sexual, cuidados, consentimiento y disfrute del placer", señala.

Tras ello, Marcos ha recordado que esta formación no debe limitarse a prevenir las ITS, sino abordar también la diversidad sexual y facilitar que las personas conozcan los recursos preventivos, soliciten atención cuando la necesiten y pierdan el miedo a realizarse pruebas.

ENVIHOS IMPULSA LA DETECCIÓN DEL VIH EN ESPAÑA

La propia Hoja de Ruta recoge entre estas actuaciones EnVIHos, el proyecto desarrollado por Cesida en colaboración con el Ministerio de Sanidad para distribuir gratuitamente pruebas de autodiagnóstico del VIH en todo el territorio. La iniciativa utiliza también aplicaciones de citas y encuentros sexuales para llegar a personas que, por barreras económicas, sociales o relacionadas con el estigma, tienen dificultades para acceder a la prueba a través de farmacias, centros sanitarios o recursos comunitarios.

En 2025, EnVIHos registró más de 3.200 solicitudes, y el 43 por ciento de las personas usuarias nunca se había realizado una prueba del VIH. Estos datos muestran que el programa está llegando a personas que encontraban barreras para acceder a la prueba y confirman la necesidad de mantener y reforzar este servicio gratuito, confidencial y a domicilio.