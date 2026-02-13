Cesida reclama que la PrEP inyectable se sume a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud

Archivo - Imagen de archivo de la pastilla de profilaxis prexposición del VIH (PrEP). - NITO100/ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora estatal de VIH y sida (Cesida), con motivo del Día Europeo de la Salud Sexual, ha subrayado la necesidad de incorporar la profilaxis preexposición (PrEP) en su modalidad inyectable a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.

La PrEP es una estrategia para prevenir la transmisión del VIH que ya se ha implantado en el sistema sanitario en su versión oral. "Junto a los esfuerzos que se han desarrollado los últimos años para que las autoridades sanitarias garanticen un acceso equitativo, efectivo y sostenible a la profilaxis preexposición en todo el territorio nacional, ahora se pone el foco en sumar a estas estrategias preventivas la PrEP inyectable", apunta Cesida.

Este fármaco, de acción prolongada y administración inyectable, ha demostrado ser altamente eficaz en la prevención del VIH, especialmente en poblaciones en situación de vulnerabilidad, como personas que ejercen el trabajo sexual, personas sin hogar o migrantes en situación administrativa incierta, quienes enfrentan barreras para acceder a la PrEP oral. Por ello, Cesida asegura que la opción de la modalidad inyectable facilita la adherencia, puede ayudar a reducir el estigma asociado a la toma diaria de pastillas y ofrece una protección más duradera.

Desde la entidad recuerdan que persisten barreras estructurales que limitan el acceso equitativo a la PrEP en España. En la actualidad, para acceder a la atención especializada -ámbito en el que se dispensa mayoritariamente esta prestación- es imprescindible contar con tarjeta sanitaria. "Aunque en algunas comunidades autónomas se ha comenzado a facilitar el acceso a través de Atención Primaria, la exigencia de este requisito administrativo continúa dejando fuera a personas que no pueden acceder al sistema sanitario en igualdad de condiciones, como personas migrantes y estudiantes extracomunitarios", añade Cesida.

En este contexto, la entidad defiende que no solo hay que garantizar el acceso a los tratamientos, "también hay que hacerlo con los métodos de prevención, ya que es una cuestión básica de derechos humanos y de salud pública".

Además, señala que, en determinadas comunidades autónomas, la dispensación de la medicación se realiza cada dos meses, lo que obliga a múltiples visitas hospitalarias a lo largo del año. "Esta frecuencia puede suponer una carga añadida para muchas personas usuarias", añade la coordinadora, que considera fundamental avanzar hacia modelos de atención más adaptados a las necesidades de las personas usuarias.

En esta línea, Cesida anima al Ministerio de Sanidad a continuar las negociaciones para que la PrEP oral pueda dispensarse en farmacias comunitarias. Esta medida, apunta, facilitaría el acceso a las personas usuarias, favorecería la adherencia al tratamiento y evitaría que tengan que conciliar su vida laboral y personal con desplazamientos periódicos a centros hospitalarios para la recogida de la medicación.

La coordinadora pone también el acento en que el acceso a la PrEP a través de la sanidad pública no solo actúa como una herramienta preventiva frente al VIH, sino que garantiza un seguimiento clínico periódico. "Las personas usuarias acceden a pruebas regulares de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, lo que permite una detección temprana y un tratamiento adecuado. Además, los servicios sanitarios ofrecen asesoramiento individualizado y recursos educativos sobre salud sexual, reforzando la autonomía y la toma de decisiones informad", sostiene la entidad.

LOS DATOS DE LA PREP EN ESPAÑA

La PrEP se incorporó a la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud en el año 2019. Según el informe publicado en septiembre de 2025 por el Sistema de información de programas de Profilaxis Preexposición al VIH en España (SIPrEP), asciende a 34.309 el número estimado de personas usuarias que estaban tomando PrEP a fecha de marzo de 2025.

Cesida ha dado seguimiento a más de 5.000 de estas personas usuarias, de cuyo análisis se extrae que el 96 por ciento son gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH), la edad media es de 36 años, el 72 por ciento ha nacido en España y el 20 por ciento en países de Latinoamérica.

Entre los riesgos y diagnósticos asociados destaca que el 84 por ciento informó de más de diez parejas sexuales en el último año, el 79 por ciento practicó sexo anal sin preservativo y el 21 por ciento detalló prácticas de 'chemsex'. Desde la implementación de SIPrEP se han identificado cuatro casos de seroconversión al VIH, lo que corresponde a una tasa de incidencia de seroconversión muy baja, de 0,851 por 1.000 personas-año.