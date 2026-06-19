Cesida llama a reforzar la prevención y diagnóstico del VIH ante las carencias patentes en la Encuesta de Salud Sexual

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MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Estatal de VIH y sida (Cesida) ha instado a reforzar las políticas de prevención y diagnóstico del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) tras conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Salud Sexual, que para la entidad reflejan "importantes carencias".

La encuesta, elaborada por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), revela que el 62,3 por ciento de la población nunca se ha realizado una prueba del VIH. Esto supone, a juicio de Cesida, que la prueba todavía no se ha incorporado de forma mayoritaria a los cuidados de salud sexual.

La entidad ha aseverado que la situación es "especialmente preocupante" teniendo en cuenta que el 51,1 por ciento de los nuevos diagnósticos registrados en 2024 fueron tardíos. Asimismo, ha subrayado el papel crucial que tienen las pruebas diagnósticas para conseguir el objetivo de ONUSIDA de poner fin al sida como amenaza para la salud pública en 2030.

A este respecto, ha destacado la eficacia demostrada de incorporar la prueba a los procedimientos sanitarios ordinarios y ha insistido en que toda persona debería conocer su estado serológico y repetir la prueba cuando haya podido existir una exposición al VIH o concurran otras circunstancias que lo aconsejen.

Esta oferta debe reforzarse especialmente entre las personas y poblaciones con mayor probabilidad de exposición, sin asociar el VIH a identidades concretas ni generar estigma. Con el objetivo de facilitar el autodiagnóstico, Cesida, con la colaboración del Ministerio de Sanidad, ha impulsado 'EnVIHos', un proyecto que acerca la prueba a personas con mayores dificultades de acceso.

EDUCACIÓN SEXUAL: UNA ASIGNATURA PENDIENTE

"Estos datos demuestran que seguimos teniendo una asignatura pendiente en educación sexual. Muchas personas no cuentan con información suficiente para proteger su salud sexual, desconocen las herramientas de prevención disponibles o no saben cuándo y dónde hacerse una prueba. Necesitamos reforzar la educación sexual integral y facilitar el acceso a los recursos de prevención y diagnóstico", ha aseverado el secretario general de Cesida y especialista en Salud Pública, Oliver Marcos.

La Encuesta Nacional de Salud Sexual muestra el mayoritario desconocimiento de la población en prevención. El 75,2 por ciento no conocía la profilaxis preexposición (PrEP), una estrategia preventiva basada en el uso de medicamentos antirretrovirales por parte de personas que no tienen el VIH para prevenir la infección antes de una posible exposición.

A su vez, el 80,4 por ciento de las personas encuestadas no conocía la profilaxis posexposición (PEP), un tratamiento de emergencia que puede evitar la infección después de una posible exposición al VIH y que se prescribe en Urgencias hospitalarias. Una vez que se les explicó a los encuestados lo que era, el 88 por ciento afirmó que la utilizaría si la necesitase.

Cesida ha afirmado que el preservativo continúa siendo una herramienta esencial dentro de la prevención combinada, junto con la prueba, la PrEP, la PEP, el tratamiento del VIH y la información adaptada a las necesidades de cada persona. En este sentido, ha aplaudido el reciente anuncio de Sanidad sobre la puesta en marcha de un programa de preservativos gratuitos para jóvenes de 16 a 22 años.

La presidenta de Cesida, Carmen Martín, ha advertido de que la publicación de la encuesta coincide con la alerta de ONUSIDA sobre el riesgo de retroceso en la respuesta mundial al VIH, debido al impacto de los recortes de financiación. "Resulta especialmente preocupante que se debiliten estos servicios cuando todavía no estamos en el camino para alcanzar los objetivos de 2030. Reducir los recursos destinados a la respuesta comunitaria significa dejar a más personas fuera de la prevención, el diagnóstico y la atención", ha alertado.

Así, la entidad ha subrayado su petición de reforzar la actuación, como apunta el propio Ministerio de Sanidad en la Hoja de Ruta frente a las ITS 2026-2030, que recoge la necesidad de facilitar el acceso a las pruebas, acercarlas a espacios comunitarios, permitir la participación de proveedores no médicos y desarrollar fórmulas innovadoras, como el autodiagnóstico y la toma de muestras en el domicilio.