Cesida dispone 'La Prueba Importa', campaña para promover el test del VIH y el diagnóstico precoz y combatir el estigma - CESIDA

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Estatal de VIH y sida (Cesida) ha dispuesto la campaña 'La Prueba Importa', acción de sensibilización que tiene los objetivos de "promover la prueba del VIH, fomentar el diagnóstico precoz y seguir combatiendo el estigma asociado al virus desde un enfoque cercano, positivo y libre de prejuicios".

Según ha señalado, esta iniciativa cuenta con la colaboración de la compañía farmacéutica Gilead Sciences y se desarrolla en el marco de la Semana Europea de la Prueba, que comenzó el pasado 18 de mayo y se cerrará el día 25 del mismo mes. Así, "reúne cada año a cientos de organizaciones, entidades sanitarias e instituciones para reforzar el acceso a las pruebas de VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y concienciar sobre la importancia del diagnóstico temprano", ha explicado.

De esta manera, se busca "recordar que el test del VIH es una herramienta de autocuidado y bienestar, además de una forma de tomar decisiones informadas sobre la propia salud sexual", ha declarado Cesida, que ha agregado que, "a través de mensajes directos y accesibles, aborda algunas de las barreras que todavía dificultan el acceso a la prueba, como el miedo, la desinformación, el estigma o la falsa percepción de que solo afecta a ciertos grupos de población".

En este sentido, ha apuntado que se ha dispuesto de la participación de los creadores de contenido, Teresa López y David Andújar. Ambos han sido los "protagonistas de una serie de contenidos audiovisuales y acciones en redes sociales en las que salen a la calle para hablar con distintas personas sobre salud sexual, prevención, VIH y prueba diagnóstica", ha informado.

TRANSMITIR "MENSAJES CLAVE"

"Las piezas combinan humor, testimonios espontáneos y divulgación para acercar mensajes clave, como 'Indetectable = Intransmisible' (I=I), una evidencia científica que establece que una persona con VIH en tratamiento y carga viral indetectable no transmite el virus", ha proseguido, para añadir que se ha puesto "especial atención" para "llegar a perfiles y comunidades que no siempre están en el foco de las acciones sobre VIH".

A juicio de esta organización, una de las pretensiones de esta acción de concienciación ha sido acercar la información contenida en la misma "a población general, personas heterosexuales, personas mayores y población migrante". Todo con la meta de recordar que "hacerse la prueba del VIH es rápido, gratuito y confidencial", ha puesto de manifiesto.

Por último, y tras señalar que "conocer el estado serológico permite acceder de forma temprana al tratamiento, mejorar la calidad de vida y reducir nuevas transmisiones", ha explicado que "en España, una parte importante de los nuevos diagnósticos continúa produciéndose de forma tardía". Esta coyuntura "demuestra la necesidad de seguir reforzando la sensibilización y el acceso a la prueba", ha finalizado.