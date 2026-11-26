Cesida denuncia acceso desigual a PrEP en España y la inexistencia de lista de espera, que en Barcelona es de 32 meses - EUROPA PRESS

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Coordinadora Estatal de VIH y sida (Cesida), Oliver Marcos, ha denunciado este jueves el acceso desigual existente en España a la profilaxis preexposición frente al VIH (PrEP) y la inexistencia de listas de espera, que en Barcelona es "de 32 meses desde que se acude a solicitar la PrEP hasta la consulta" en el hospital.

"Cinco años después, seguimos con algunas barreras que dificultan que sea una herramienta efectiva", ha indicado en relación con el fármaco, que está incluido en la financiación pública desde 2019 y en las carteras de servicios de las comunidades autónomas como método preventivo para evitar la infección en personas que se consideran en alto riesgo.

Sin embargo, se están produciendo demoras en su acceso, como la de la capital catalana, que tampoco refleja la realidad de toda Barcelona al ser solo el dato de la gestión realizada por el centro BCN Checkpoint, que ha realizado una presentación de datos paralela. El centro ha informado de que 3.600 personas se encuentran hoy esperando para una primera consulta.

En pro de aportar algo de información en este sentido, el director de Cesida, Toni Poveda, ha afirmado que han obtenido resultados de sus entidades en 10 comunidades autónomas. Así, y denunciando las "muchas dificultades para recoger datos de cualquier hospital o centro de infecciones de transmisión sexual (ITS)", ha expuesto, entre otra información, que la espera en Mallorca es de entre tres meses y un año, que en Madrid oscila entre dos y 12 meses, y que en Tenerife es de cinco meses.

Tras destacar que en Vizcaya y Asturias la demora se halla entre tres y cuatro meses, y que "el acceso es más ágil en Menorca, Salamanca o Cádiz", por lo que no se puede permitir que dependa "del código postal", ha recordado que la información obtenida "no necesariamente representa a todos los centros de cada territorio".

LA DEMORA SE PRODUCE EN EL PASO ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y EL HOSPITAL

No obstante, lo que sí han confirmado es que el protocolo marca una primera consulta en Atención Primaria o un centro especializado -con una entrevista motivacional en la que se comprueba que se cumplen los criterios y que no se tiene VIH-, tras lo que se deriva al hospital -a la Unidad de Enfermedades Infecciosas correspondiente, que es la que pauta y hace el seguimiento cada tres meses-. Es, precisamente, entre un paso y el otro cuando se produce la espera.

Al hilo, Marcos se ha referido a la notificación realizada por BCN Checkpoint, por la que, desde que la PrEP está financiada, 34 personas han contraído el VIH mientras esperaban a acceder a ella. Por ello, Poveda considera que la Sanidad Pública ha "fallado" en estos y el resto de casos en los que los ciudadanos quieren acceder al servicio y no se les facilita, mientras que Marcos lo ha calificado como "un gran fracaso".

Además, ha explicado que también existe "un problema de derivación", y es que se ha apreciado un problema de "desconocimiento" entre algunos profesionales, y "barreras administrativas y desigualdades por la tarjeta sanitaria y empadronamiento". Sobre el último punto, han recordado que la población migrante representa una parte de los diagnósticos, así como las personas en situación de vulnerabilidad.

FALTA DE RECURSOS

"Faltan recursos humanos, económicos y asistenciales", y adaptarlos "a la demanda", ha enfatizado, para añadir que se debe apostar por más profesionales médicos y enfermeros. Es necesario "que el acceso no dependa solo de circuitos hospitalarios", ha explicado, a lo que Marcos ha añadido que están trabajando para que la PrEP pueda ser dispensada en la farmacia comunitaria y no en la hospitalaria, así como para que se tienda hacia "un modelo mixto".

Al respecto, ha manifestado que, al ser un genérico y, por tanto, no estar bajo patente, representa un precio "tremendamente barato", sobre todo en comparación con los medicamentos para el VIH. Por ello, ha insistido en la importancia del acceso a la última, y es que ha sostenido que es mucho más coste-efectivo para el Sistema Nacional de Salud (SNS).

En este punto, el director de Cesida ha aportado otras reivindicaciones, como una mejor coordinación entre todos los agentes, "reforzar los servicios especializados, garantizar la planificación y el relevo generacional en atención especializada". Así, ha pedido el reconocimiento de la especialidad de Enfermedades Infecciosas, lo que "permitiría un marco específico de formación y desarrollo profesional", apartado en el que ha denunciado que no ha llegado en la legislatura recién terminada por culpa de las comunidades autónomas.

Por último, y tras poner de relieve Marcos el "fundamental" papel de las entidades comunitarias y de la prevención combinada, y subrayar que "más de 40.000 personas han accedido a la PrEP desde su inclusión en el SNS", ha insistido en que "la primera medida" a tomar debería ser contar con indicadores de listas de espera y que incluyan las derivaciones no realizadas. "La PrEP ya existe y sabemos que funciona", por lo que "reclamamos voluntad política para que llegue a todas las personas que la necesitan en el momento que la necesitan", ha concluido Poveda.