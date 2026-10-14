Los centros de reconocimiento médico de conductores y de licencias de armas necesitan mejoras, según la OMC

Archivo - El 83% de los representantes de los colegios médicos reclama mejoras urgentes en los centros - OMC - Archivo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización Médica Colegial reclama más controles y formación para mejorar los reconocimientos médicos de aptitud psicofísica para obtener el carnet de conducir o la licencias de armas, según un grupo de trabajo impulsado por la Organización Médica Colegial (OMC)con expertos de distintas especialidades médicas, así como de la agrupación de tráfico y de intervención de armas de la Guardia Civil.

Fruto de su trabajo, y de la encuesta realizada con las juntas directivas de los colegios de médicos de España, se acaba de lanzar una publicación pionera que analiza y promueve la calidad y el rigor de reconocimientos como herramientas esenciales para la prevención de riesgos, protección y seguridad de la salud pública.

Esta iniciativa reitera el compromiso de la OMC con la calidad asistencial, la seguridad del paciente y el fortalecimiento de los estándares profesionales en aquellos ámbitos donde la valoración médica tiene una repercusión directa sobre la salud y la seguridad de las personas.

El libro ofrece orientaciones prácticas para los profesionales que desarrollan su actividad en los centros de reconocimiento, proporcionando criterios homogéneos para la evaluación de la aptitud psicofísica de conductores, titulares de licencias de armas y personal de seguridad privada.

"La seguridad del paciente y de la ciudadanía comienza mucho antes de que se produzca un accidente. Detectar riesgos, orientar decisiones y promover conductas seguras constituye una de las principales aportaciones de estos centros al sistema de prevención", subraya el presidente de la OMC, Tomás Cobo.

PREOCUPACIÓN POR LOS RECONOCMIENTOS

Los resultados de la encuesta reflejan una preocupación por la calidad de las evaluaciones médicas que determinan la aptitud. En el caso de los reconocimientos médicos para conductores, el 83% de los encuestados considera que la actuación médica en estos centros no es adecuada y que es necesario adoptar medidas urgentes para mejorarla.

Además, el 72% cree que no se realiza correctamente la detección de patologías que pueden suponer un riesgo para la conducción, mientras que el 62% considera que no se cumplen las exigencias normativas relativas a los informes de aptitud psicofísica.

La necesidad de reforzar los controles también queda reflejada en la encuesta: el 86% reclama una supervisión más rigurosa de los informes de aptitud y defiende que se disponga de información sanitaria procedente del médico responsable de la asistencia del paciente.

Asimismo, el 87% considera inadecuada la evaluación de los trastornos mentales y de conducta en estos centros. Por su parte, el 97% cree que una valoración adecuada de los riesgos puede contribuir a reducir sus consecuencias negativas para la seguridad vial.

Otros resultados apuntan a dificultades en el conocimiento de la normativa y en la adecuación de las exploraciones médicas: el 43% considera que los centros se ajustan a la normativa, aunque su actuación médica es mejorable, mientras que el 38% estima que las exploraciones realizadas no son adecuadas para la finalidad que persiguen.

La valoración media de la adecuación de estas exploraciones se sitúa en 2,83 puntos sobre 5. La puntuación es aún menor en el caso de las pruebas destinadas a detectar el consumo de alcohol, drogas o fármacos psicoactivos, que obtienen una media de 2,08 sobre 5.

La encuesta también pone de manifiesto deficiencias percibidas en los reconocimientos médicos para la obtención de licencias de armas. En este ámbito, el 87% de los encuestados considera necesario reforzar el control de los informes de aptitud psicofísica para la tenencia y el uso de armas. El mismo porcentaje estima que la evaluación de los trastornos mentales y de conducta es inadecuada, mientras que el 78% opina que las pruebas para determinar la aptitud de los solicitantes de estas licencias no se realizan correctamente.

Ante esta situación, la Organización Médica Colegial propone reforzar la formación de los médicos que realizan los reconocimientos; considera necesario impulsar la formación específica, tanto inicial como continuada, de los profesionales que realizan estos reconocimientos. Esta preparación debe incluir conocimientos clínicos, técnicos, legales y deontológicos que permitan valorar adecuadamente la aptitud psicofísica.

Por otro lado, homogeneizar los criterios de evaluación, mejorar la disponibilidad de información clínica relevante y avanzar hacia pruebas más objetivas. El informe también reclama una mayor supervisión administrativa y el cumplimiento efectivo de la normativa.