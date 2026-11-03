Archivo - El Centro Nacional de Epidemiología pide reforzar la vigilancia epidemiológica y que sea prioridad interinstitucional - BYMURATDENIZ/ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro Nacional de Epidemiología (CNE), José Luis Peñalvo, ha manifestado que existe "la necesidad del refuerzo de la vigilancia epidemiológica" para "avanzar en el tema de las vacunaciones", esfuerzo que debe ser "una prioridad interinstitucional de los diferentes Ministerios".

El objetivo es "conseguir que los equipos sean estables; que los sistemas de información sean adecuados, relevantes y actualizados, y una coordinación que permita sostener la actividad de vigilancia en el tiempo, sin que haya ningún periodo de incertidumbre", ha indicado con motivo de la celebración en Madrid de las 'X Jornada sobre Vacunaciones de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE)'.

Durante la cita, que se ha desarrollado este martes en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), Peñalvo ha indicado que es oportuno llevar a cabo estas tareas. En necesario "reforzarlas y coordinarnos un poquito mejor de lo que estamos haciendo", algo que "contribuiría muchísimo más al éxito de los programas de vacunación", ha explicado.

"La vacunación es uno de los pilares de la salud pública", ha continuado para añadir que su "alta efectividad" en España "es un logro que se ha conseguido con mucho esfuerzo, con programas sostenidos en el tiempo y con el compromiso de los profesionales". En la misma línea se ha mostrado el director general de Salud Pública y Equidad en Salud, Pedro Gullón, quien ha señalado que la meta es "trabajar en mejorar las políticas de vacunación".

LA VACUNACIÓN ES UN CAMPO ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN

Tras sostener el representante ministerial que la vacunación es "un pilar fundamental del Sistema Nacional de Salud (SNS)", el presidente de la SEE, el doctor Pello Latasa, ha compartido el mensaje de optimizar las decisiones sobre salud pública "en un campo estratégico como la prevención mediante la inmunización". Por su parte, el director de Investigación Básica del CNIC, Vicente Andrés García, ha recordado que "la Epidemiología juega un papel absolutamente fundamental".

Además, otros participantes en el evento organizado por el Grupo de Trabajo de Vacunas e Inmunización de la sociedad científica han destacado otros aspectos, como que los cambios en las políticas internacionales de vacunación y la desinformación plantean nuevos retos para mantener la confianza de la población y garantizar el acceso a las vacunas.

También, han señalado que la disponibilidad de nuevas vacunas abre oportunidades para prevenir enfermedades graves y hospitalizaciones en los adultos. Con todo, han reclamado apoyar las decisiones basadas en criterios científicos, facilitar el acceso a la vacunación y dirigir la protección hacia los grupos que más pueden beneficiarse.

"El éxito de los programas de vacunación depende tanto de la evidencia científica y la disponibilidad de vacunas como de la confianza social", han manifestado, para agregar que las decisiones sobre vacunación deben tener en cuenta las desigualdades que pueden dificultar que las vacunas lleguen a quienes las necesitan.

COMBATIR LA DESINFORMACIÓN

Así, han puesto de relieve que los cambios recientes en las recomendaciones de vacunación de Estados Unidos han situado en el debate sus posibles efectos sobre el acceso y la confianza en las instituciones sanitarias. Así, han expuesto que sus repercusiones pueden extenderse a otros países e influir en la información que recibe la población, en un contexto en el que combatir la desinformación constituye uno de los principales desafíos para la salud pública.

En este contexto, han subrayado que los sanitarios desempeñan un papel central en la confianza, ya que sus recomendaciones influyen en las decisiones de los pacientes. De hecho, un cuestionario desarrollado por el Grupo de Trabajo de Vacunas e Inmunización de la SEE, con respuestas recogidas en 2019 y 2025 entre epidemiólogos y profesionales de salud pública asociados a ella y a la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), reflejan una valoración muy positiva de las vacunas, que se mantiene tras la pandemia.

En este punto, los expertos han declarado que "mantener una protección elevada resulta especialmente importante ante situaciones como el restablecimiento de la transmisión endémica del sarampión en España", y es que en enero de 2026, la Organización Mundial de la Salud (OMS) comunicó, tras revisar los datos de 2024, que la enfermedad volvía a transmitirse de forma continuada en el país.

"Aunque el riesgo para la población general sigue siendo bajo gracias a la vacunación, el aumento de casos y brotes en otros países obliga a mantener los esfuerzos de prevención", han enfatizado, al tiempo que han insistido en la importancia de "alcanzar coberturas de al menos el 95 por ciento con las dos dosis de la vacuna triple vírica, facilitar la vacunación de quienes encuentran más dificultades de acceso y detectar pronto los casos para actuar con rapidez ante los brotes".

Por último, la reunión ha servido para abordar otros asuntos, como la necesidad de prevenir enfermedades graves y hospitalizaciones con la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) y al neumococo en adultos. En el primer caso, los mayores y quienes tienen enfermedades previas son especialmente vulnerables, mientras que en el segundo se han concluido diferencias en la protección frente a las distintas variantes de la bacteria.