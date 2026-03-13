Archivo - El CEN indica que la neurorrehabilitación intensiva puede cambiar el pronóstico funcional en lesiones cerebrales graves - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / PRACHA - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo de Neurociencias (CEN) ha puesto de manifiesto que un programa de neurorrehabilitación intensiva puede cambiar el pronóstico funcional incluso en lesiones cerebrales graves, para lo que ha puesto como ejemplo el caso de Samuel, que tras más de un año en silla de ruedas, camina de forma independiente.

"En el daño cerebral severo, la recuperación no siempre sigue una línea rápida o previsible", ha explicado el director clínico y cofundador de esta institución, José López Sánchez, quien ha añadido que "muchas veces depende de la intensidad del tratamiento, del trabajo coordinado entre profesionales y de la implicación del paciente y su familia".

No obstante, y con motivo de la celebración, el próximo 23 de marzo, del Día Mundial de la Rehabilitación, ha destacado "historias como la de Samuel", que "recuerdan que la capacidad de mejora del cerebro es mucho mayor de lo que tradicionalmente se ha pensado". Este paciente sufrió un accidente frontal contra un camión en 2023, cuando su pronóstico era incierto.

El impacto le provocó un traumatismo craneoencefálico severo, hemorragias y lesiones difusas del tejido cerebral que obligaron a los médicos a retirar parte del hueso del cráneo para salvar su vida. Durante los meses siguientes, afrontó múltiples complicaciones médicas, como una derivación ventrículo-peritoneal, una infección del sistema valvular, fracturas múltiples, una traqueotomía y varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Así, pasado un año del accidente, la recuperación de este paciente parecía haberse detenido, ya que apenas podía mantenerse en pie y dependía de una silla de ruedas para desplazarse. De hecho, en el centro donde se le estaba tratando en ese momento comunicaron a la familia que ya no se iban a experimentar mejoras.

ALTA FRECUENCIA TERAPÉUTICA Y TECNOLOGÍA AVANZADA

Entonces, Samuel inició un programa intensivo y especializado en el CEN, basado en alta frecuencia terapéutica, tecnología avanzada y un enfoque multidisciplinar centrado en la evidencia científica. Tras ello, su evolución ha sido progresiva y sostenida, tanto en el área motora como en la cognitiva y emocional, sin mostrar signos de la llamada meseta clínica.

Así, a los pocos meses, comenzó a caminar sin ayudas técnicas, superar la velocidad comunitaria de marcha y recorrer distancias que le permiten desplazarse con seguridad por la calle, hacer la compra y retomar actividades cotidianas. "Cuando llegué aquí, no podía imaginar que volvería a caminar con normalidad", explica el paciente.

Por todo ello, desde el CEN consideran que este caso es un ejemplo de cómo el enfoque terapéutico puede marcar la diferencia en lesiones neurológicas graves. La recuperación responde a principios científicos claros: repetición terapéutica suficiente, objetivos funcionales, tecnología aplicada y un seguimiento clínico constante.