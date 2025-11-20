CEAFA subraya la importancia del diagnóstico diferencial en demencias

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) ha celebrado un nuevo 'webinar' bajo el título 'Qué puede parecer una demencia, pero no lo es', un encuentro que ha puesto sobre la mesa la importancia del diagnóstico diferencial en las fases iniciales de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

La sesión, impartida por el médico de familia y miembro del Grupo de Trabajo de Neurología de SEMERGEN Enrique Arrieta, ha abordado situaciones clínicas que pueden confundirse con demencia, especialmente en personas que consultan por quejas subjetivas de memoria. Además, se han analizado situaciones clínicas que pueden simular una demencia, como el delirium o síndrome confusional agudo, la depresión y otros trastornos psiquiátricos.

También se ha tratado el papel de los efectos secundarios de fármacos y tóxicos y los cambios propios del envejecimiento normal, factores que complican la valoración inicial en Atención Primaria. En este contexto, Arrieta ha subrayado que el diagnóstico diferencial está estrechamente ligado a la detección precoz, y que tan importante como confirmar la enfermedad de Alzheimer es descartar otras causas que pueden ser tratables o reversibles.

Asimismo, el experto ha destacado el impacto de los nuevos biomarcadores, especialmente los de plasma, que abren un escenario innovador para la práctica clínica y obligan a los profesionales a "afinar" cada vez más en la evaluación.

El 'webinar' también ha puesto de relieve la necesidad de formación continua en Atención Primaria, donde se atienden los primeros síntomas, muchas veces inespecíficos y en situaciones de incertidumbre. Según los expertos, la actualización de conocimientos sobre biomarcadores y diagnóstico diferencial permitirá a los médicos ofrecer una atención más precisa y evitar errores que pueden condicionar la calidad de vida de los pacientes.

Otro aspecto clave abordado ha sido el impacto social y emocional de los diagnósticos erróneos, que pueden generar ansiedad en pacientes y familias, además de retrasar el tratamiento adecuado. Los especialistas aseguran que la correcta identificación de procesos reversibles o tratables no solo mejora la salud del paciente, sino que también optimiza recursos sanitarios y reduce la carga asistencial en el sistema.

Este 'webinar' forma parte del compromiso de CEAFA por informar y formar a profesionales sanitarios, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias, y reforzando la importancia de un abordaje integral y riguroso en las fases iniciales de la enfermedad.