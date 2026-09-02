CEAFA denuncia el "abandono" de las personas con Alzheimer ante las trabas para acceder a tratamientos innovadores

Archivo - Imagen de recurso de un experto examinando un cerebro. - HAYDENBIRD/ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) ha denunciado la situación de "abandono" que viven muchas personas diagnosticadas de Alzheimer ante la negativa de las administraciones a facilitar el acceso a los tratamientos innovadores desarrollados tras décadas de investigación.

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra el 21 de septiembre, CEAFA reivindica las necesidades de los casi 5 millones de personas en España que conviven con la enfermedad.

La entidad explica que, después de más de veinte años sin novedades terapéuticas relevantes y más de un siglo desde la descripción de la enfermedad, la aparición de nuevos fármacos representa un "avance esperanzador" para determinadas personas diagnosticadas en fases iniciales.

Aunque no constituyen una cura ni son adecuados para todos los pacientes, la confederación afirma que sí permiten ralentizar la evolución de la enfermedad y ampliar los periodos de calidad de vida de quienes pueden beneficiarse de ellos.

Sin embargo, desde CEAFA denuncian que estas opciones terapéuticas continúan sin estar al alcance de muchas personas por motivos que resultan incomprensibles para pacientes, familias y sociedad. Por ello, la confederación considera que seguir respondiendo con un 'no' a quienes esperan una oportunidad para preservar durante más tiempo su autonomía y capacidades ya no es aceptable.

"Cada día de espera supone más pérdida de autonomía, más deterioro y menos oportunidades para las personas afectadas. El Alzheimer no espera", añade la organización.

En el marco del Día Mundial, la presidenta de CEAFA, Mariló Almagro, recuerda que el Alzheimer afecta ya a cerca del 11 por ciento de la población española, convirtiéndose en uno de los mayores retos sanitarios y sociales actualmente.

"Las personas con Alzheimer y sus familias llevan años esperando avances que les permitan afrontar la enfermedad en mejores condiciones. Hoy existen nuevas alternativas terapéuticas para algunos pacientes, pero seguimos encontrando barreras que impiden su acceso. El 'no' ya no puede ser la única respuesta. Es momento de escuchar a quienes conviven con la enfermedad y actuar en consecuencia", señala Almagro.

CAMPAÑA DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER 2026

Según CEAFA, la campaña del Día Mundial del Alzheimer 2026 'El NO ya no es respuesta' es una oportunidad para compartir con la sociedad las principales preocupaciones y necesidades de las personas afectadas por la enfermedad, así como para trasladar a las administraciones públicas y responsables políticos propuestas que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Este año, la campaña pone el foco en la necesidad de superar la inacción y las negativas que están frenando el acceso a la innovación. Bajo el lema 'El NO ya no es respuesta', CEAFA reivindica que el Alzheimer sea tratado como cualquier otra enfermedad y que las decisiones sanitarias se adopten teniendo siempre en cuenta el interés y las necesidades de las personas afectadas.

Además, a diferencia de otras ediciones, las reivindicaciones que la confederación hace públicas este año nacen directamente de las personas diagnosticadas. "Quienes conviven con la enfermedad reclaman ser escuchados y participar en aquellas decisiones que afectan a su presente y a su futuro", agrega.

Por ello, CEAFA hace un llamamiento a toda la sociedad para que escuche la voz de las personas diagnosticadas. Porque, tal y como recuerda la entidad, tienen mucho que decir sobre la realidad que viven cada día y sobre las respuestas que esperan de los sistemas sanitario y social.

ACTO CENTRAL DEL DÍA MUNDIAL

Por otro lado, CEAFA junto a la Federació Valenciana d'Associacions de Familiars i Amics de Persones amb Alzheimer (FEVAFA) y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Valencia (AFAV), en colaboración con Fundación 'la Caixa', Eisai y Lilly, organizan el acto central de esta campaña, que tendrá lugar este próximo viernes, día 18 de septiembre, a las 10.00 horas, en CaixaForum València.

Durante la jornada, distintos portavoces de CEAFA y expertos sanitarios y pacientes abordarán la problemática del sistema público de salud para dar respuesta a nuevas necesidades. Por último, la presidenta de CEAFA también expondrá las principales reivindicaciones de la entidad.