CEAFA y Adif lanzan una campaña de sensibilización en estaciones ferroviarias por el Día Mundial del Alzheimer

Archivo - Dos AVE de Renfe estacionados en una de las vías de la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) - La Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) y Adif han unido esfuerzos, con motivo del Día Mundial del Alzheimer --que se conmemora cada 21 de septiembre-- para impulsar una campaña sobre la necesidad de que los pacientes con Alzheimer y sus familias tengan un trato justo, digno y específico según avanza la enfermedad.

De este modo, hasta el 25 de septiembre, se emitirá en pantallas digitales de estaciones ferroviarias estratégicas el vídeo 'Igualando Derechos', elaborado por CEAFA, que recoge las principales reivindicaciones del colectivo, como han dado a conocer en un comunicado.

Esta acción permitirá visibilizar y dar a conocer las reivindicaciones de CEAFA, que este año se centra en dar a conocer que "conforme avanza la enfermedad y sus consecuencias los derechos de las personas se van viendo más retraídos y limitados", afirman desde la asociación.

Esta iniciativa se enmarca dentro del protocolo general de colaboración firmado recientemente por Adif, Adif Alta Velocidad y CEAFA con el objetivo de generar un impacto positivo en la sociedad a través del desarrollo de actividades en el ámbito del Alzheimer y otras demencias que aporten valor social al entorno. Este acuerdo de colaboración tiene una duración de cuatro años, prorrogable dos años más.

La colaboración de CEAFA y Adif tiene como objetivo aprovechar el gran flujo de personas en las estaciones ferroviarias para llevar el mensaje de la igualdad de derechos de las personas con demencia.

Así, gracias a la amplia red de estaciones de Adif, el vídeo será visible por miles de viajeros en algunas de las más concurridas de España: Antequera AV, Cáceres, Granada, Lleida Pirineus, Madrid (Puerta de Atocha Almudena Grandes y Chamartín Clara Campoamor), Mérida, Plasencia, Santiago de Compostela Daniel Castelao, Segovia Guiomar, Valladolid Campogrande y Vigo Urzaiz.

La acción se realiza a través del 'Programa Estación Abierta Adif', una herramienta de la que se ha dotado la entidad en el ámbito de la Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad para desarrollar acciones culturales, sociales y medioambientales en estaciones ferroviarias gestionadas por la empresa, siempre bajo criterios de responsabilidad social y sin fines comerciales.

La presidenta de CEAFA, Mariló Almagro, ha señalado que "esta campaña permite acercar a la sociedad una realidad que muchas veces pasa desapercibida". "El Alzheimer necesita ser entendido y espacios como las estaciones de tren, con su gran afluencia, son clave para amplificar nuestro mensaje", ha defendido.

Por su parte, desde Adif, el subdirector de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad, Jonathan Sánchez, considera que "el protocolo de colaboración firmado con CEAFA es un gran paso que va a permitir desarrollar acciones conjuntas como la difusión de esta campaña aprovechando el altavoz que suponen las estaciones ferroviarias, evidenciando así el compromiso de Adif por aportar valor a la sociedad".