Cataratas: la cirugía que permite recuperar visión y mejorar la calidad visual

Experto subraya que la cirugía de cataratas es uno de los procedimientos más seguros y con mejores resultados - OLYMPIA QUIRÓNSALUD

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Oftalmología de Olympia Quirónsalud, el doctor Alfredo Castillo, ha puesto de relieve que la cirugía de cataratas "es uno de los procedimientos más seguros y con mejores resultados de toda la Medicina actual", procedimiento indicado ante la pérdida de transparencia del cristalino.

Esta intervención "consiste en sustituir el cristalino opacificado por una lente intraocular que permite recuperar la transparencia y, en muchos casos, mejorar incluso la calidad visual previa del paciente", ha indicado, al tiempo que ha expuesto que el cristalino es la lente natural del ojo y, "con el paso del tiempo", se produce la citada pérdida de transparencia.

De este modo, ha puesto de manifiesto que la catarata "no es otra cosa que ese proceso de opacificación". Así, algunos pacientes lo describen como una borrosidad y falta de definición, otros notan que los colores han perdido intensidad y también es frecuente que las luces molesten más de lo habitual.

Castillo, quien ha destacado que el primer aviso es el cambio constante de gafas sin mejorar la visión, y que ha explicado que estos síntomas son muy característicos, pero a menudo progresivos y sutiles, ha insistido en que esta alteración visual "es extremadamente frecuente y constituye la principal causa de pérdida de visión reversible en el mundo".

"Lo importante es entender que no se trata de una enfermedad rara ni compleja, sino de un proceso evolutivo muy habitual asociado al envejecimiento del ojo", ha continuado, para añadir que no suele haber un cambio brusco, sino una degradación progresiva de la calidad visual. "El problema es que el cerebro compensa durante mucho tiempo la mala calidad de imagen y eso hace que la persona no sea consciente de cuánto ha empeorado su visión hasta fases más avanzadas", ha señalado.

NO ES UN PROBLEMA EXCLUSIVO DE PERSONAS MAYORES

Tras sostener que aunque la catarata se asocia tradicionalmente a personas mayores, no es exclusiva de edades muy avanzadas, ya que en los últimos años se ha observado un aumento de los casos en jóvenes, ha indicado que el envejecimiento es el principal factor de riesgo, "pero no el único". También pueden influir factores como la diabetes, la miopía elevada, la exposición prolongada a la radiación solar, el tabaquismo y determinados tratamientos farmacológicos.

Ante todo ello, ha insistido en los beneficios de la cirugía de cataratas, una intervención ambulatoria, con anestesia local y una duración corta, que en la mayoría de los casos permite al paciente retomar su vida cotidiana en muy poco tiempo. Esta no solo busca eliminar la opacidad del cristalino, sino optimizar la visión global del paciente.

"Hoy, podemos personalizar las lentes intraoculares para corregir no solo la catarata, sino también otros defectos refractivos, como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo e incluso la presbicia", ha asegurado al respecto, para destacar el impacto funcional de la cirugía. "Los pacientes nos dicen con frecuencia que no eran conscientes de lo mal que veían hasta que recuperan una visión nítida", ha finalizado.