Catalunya tendrá 195 plazas más de Medicina el próximo curso y proyecta alcanzar 2.025 en el 2031-32

El presidente Salvador Illa durante el acto de este viernes - GENERALITAT

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern ha puesto en marcha el Plan integral de los estudios de Medicina en Catalunya, que supondrá aumentar en 195 las plazas de Medicina del próximo curso 2026-27, con el objetivo de llegar a un total de 2.025 en el 2031-32, frente a las 1.333 actuales.

Lo ha dicho este viernes en la jornada 'Present i futur dels estudis de Medicina a Catalunya' en el Palau de Pedralbes de Barcelona, junto a la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, y con presencia de la consellera de Salud, Olga Pané, y el de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.

Illa ha asegurado que los grados universitarios más demandados de Catalunya son los de Medicina y que, por eso, "hay que aumentar la oferta para atender esta vocación" de los jóvenes y llama a generar talento porque, al final, también supone hacer un bien para el conjunto de Catalunya.

Ha señalado que las 195 nuevas plazas suponen cerca de un 28% del total del incremento previsto: "Esto se hace aumentando y distribuyendo las clases de medicina por todo el territorio, con nuevas incorporaciones y ampliaciones en universidades de todo el país".

Además, ha puesto en valor el sistema de salud catalán, en el remarca que cualquier persona puede ir a un CAP de barrio o a las urgencias de un hospital y que no le pidan la tarjeta sanitaria para atenderle: "Eso hoy no está garantizado en muchos países, ni tan solo en los que presumen de ser la primera potencia militar del mundo".

INCREMENTO DE PLAZAS DEL CURSO QUE VIENE

Este plan se está trabajando con el conjunto de las universidades del sistema universitario de Catalunya y se enmarca en el plan para apostar por un incremento del número de plazas y la ampliación de la oferta formativa en titulaciones STEM y en Medicina, para aumentar los graduados en "áreas estratégicas para el desarrollo económico y asegurar la equidad territorial en la formación superior".

Se prevé un incremento de hasta un 50% de plazas de nuevo acceso para el curso 2031-2032, con 692 nuevas plazas, pasando, por tanto, de las 1.333 actuales a un total de 2.025 --teniendo en cuenta tanto universidades públicas como privadas--.

En el curso 2026-2027 se estrenarán dos nuevos estudios de grado en Medicina: en la Universitat Ramon Llull (URL) con 120 plazas en 1º de carrera y en la Universitat CEU Abat Oliba (CEU-UAO) con 50 plazas también en el primer curso.

UVIC-UCC

Por otro lado, también el curso que viene, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ampliará en 25 plazas su oferta actual, ya que en su caso ya ofrecía el grado de Medicina, pero ahora amplía plazas.

Además, en el caso de la UVic, se establece una política de préstamos condonables --con un coste total de 4 millones-- para "disminuir el abandono de los alumnos a partir de 2º" y retener talento: el préstamo cubre el 40% del coste del curso y si el alumno acaba la carrera en la UVic no tendrá que devolver ese dinero, pero sí que lo tendrá que devolver si se marcha y no la acaba allí.

En total, entre la CEU-UAO, la URL y la UVic-UCC, el curso que viene el sistema universitario catalán contará con 195 plazas de nueva creación, que suponen un 28% del total de nuevas plazas para alcanzar el objetivo de 2.025 plazas nuevas en el curso 2031-2032.

CURSOS SIGUIENTES

Para el curso 2027-2028, se crearán 50 nuevas plazas de Medicina en Terrassa (Barcelona), un proyecto en fase de elaboración de la Universitat de Barcelona (UB).

En el curso 2028-2029 se crearán 111 plazas adicionales de 1º en las universidades públicas y en los tres cursos siguientes (2029-2030, 2030-2031 y 2031-2032) habrá 112 nuevas plazas cada curso, alcanzando en el curso 2031-2032 un incremento acumulado de 447 plazas de 1º y llegando a una matrícula de 1.600 estudiantes.

En declaraciones a los periodistas, Montserrat ha señalado que este plan pretende facilitar el acceso a los estudios y hacer acreditaciones en CAPS, EAPs y hospitales universitarios para que "el talento circule por el territorio"; y afirma que este incremento de plazas permitirá también reducir la nota de corte para entrar a los estudios de Medicina en Catalunya.

100 MILLONES DE EUROS

El plan tiene objetivos ligados a actuaciones e inversiones en proyectos "estratégicos" para el sistema de conocimiento y de salud, con una inversión de casi 100 millones de euros, con el objetivo de mejorar el sistema universitario.

Se apoyará el proyecto MIES de la Universitat de Barcelona (UB) de investigación en matemáticas, informática, economía y salud; se impulsará el traslado de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud al Campus Bellissens de Reus (Tarragona) de la Universitat Rovira i Virgili (URV); y se fomentará la creación del Campus de Ciencias de la Salud en la Universitat de Lleida (UdL).