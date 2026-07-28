El Sagrat Cor (Barcelona) realiza una microcirugía de trasplante de tejido para prótesis de tobillo

La intervención fue liderada por el Dr. Paul David Zamora Alarcón - HOSPITAL UNIVERSITARI SAGRAT COR

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari Sagrat Cor (Barcelona) ha realizado su primera microcirugía compleja de trasplante de tejido para preservar una prótesis de tobillo con la puesta en marcha de su nuevo Servicio de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Reparadora, informa en un comunicado de este martes.

Este procedimiento "consolida" la incorporación de la microcirugía reconstructiva avanzada a la cartera asistencial del centro, permitiendo preservar la funcionalidad de una prótesis de tobillo y reducir el riesgo de complicaciones que podrían haber comprometido la extremidad del paciente.

La cirugía, liderada por Paul David Zamora, se llevó a cabo en un paciente de 74 años intervenido meses antes para colocarle una prótesis de tobillo debido a una artrosis avanzada: tras la operación, desarrolló una dehiscencia de la herida quirúrgica, que provocó la apertura de la incisión y la exposición de tendones de la parte anterior de la pierna, con el riesgo de afectar a la prótesis.

Tras realizar curas especializadas "sin conseguir el cierre estable de la herida", se indicó una reconstrucción mediante un colgajo libre microvascular, técnica que permite trasladar tejido del propio paciente desde otra zona del cuerpo y restablecer su circulación sanguínea en el área receptora mediante la conexión de arterias y venas de pequeño calibre bajo visión microscópica.

Para la reconstrucción se utilizó una técnica de alta especialización conocida como colgajo anterolateral de muslo (ALT) ultradelgado, compuesto por piel y tejido subcutáneo del propio paciente y durante la cirugía se empleó angiografía con verde de indocianina para comprobar la perfusión del tejido transferido.

En el postoperatorio su evolución vascular se controló mediante el sistema INVOS de espectroscopía de infrarrojo cercano y, con esta primera intervención, el Hospital Universitari Sagrat Cor "refuerza su apuesta por la cirugía reconstructiva avanzada", la innovación tecnológica y la colaboración entre especialidades.