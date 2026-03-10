Un caso clínico describe una complicación cardíaca "infrecuente" tras anestesia supraclavicular

Archivo - El director del Departamento de Arritmias y de Investigación e Innovación del Instituto del Corazón Quirónsalud Teknon, Antonio Berruezo - CENTRO MÉDICO TEKNON - Archivo

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional de especialistas ha publicado un caso clínico que documenta una complicación cardíaca "infrecuente" asociada a una técnica anestésica de uso habitual en cirugía del miembro superior.

Publicado en 'HeartRhythm Case Reports', describe la aparición de un bloqueo auriculoventricular (AV) de tercer grado --una interrupción completa de los impulsos eléctricos del corazón-- tras aplicar un bloqueo del plexo braquial por vía supraclavicular, informa Centro Médico Teknon en un comunicado este martes.

Se trata del segundo caso descrito en la literatura médica internacional con estas características; y entre los coautores del artículo está el anestesiólogo del Servicio central de Anestesia de Centro Médico Teknon (Anestalia), Carlos Ramírez-Paesano, y el director del Departamento de Arritmias y de Investigación e Innovación del Instituto del Corazón Quirónsalud Teknon, Antonio Berruezo, junto a otros profesionales médicos de España y Colombia.

El caso corresponde a una mujer de 50 años, sin antecedentes cardiovasculares conocidos, intervenida para una artrolisis de codo izquierdo, y las pruebas preoperatorias, incluido el electrocardiograma, "se encontraban dentro de la normalidad".

RELEVANCIA CLÍNICA

Tras la realización de un bloqueo supraclavicular ecoguiado con anestésico local, se logró un bloqueo anestésico eficaz y aparecieron signos clínicos de síndrome de Horner: aproximadamente 25 minutos después, durante el procedimiento quirúrgico, el monitor anestésico detectó un bloqueo AV completo con un ritmo de escape lento, "sin signos clínicos de toxicidad sistémica por anestésicos locales".

Este caso pone de relieve que, "aunque de forma extremadamente rara", el bloqueo supraclavicular del plexo braquial --especialmente cuando se asocia a síndrome de Horner-- puede revelar alteraciones avanzadas de la conducción cardíaca en pacientes sin cardiopatía conocida.

Los autores coinciden en la necesidad de realizar una anamnesis preoperatoria "detallada", con atención a antecedentes de síncopes, mareos o episodios presincopales, así como de extremar la precaución en la dosis y el volumen del anestésico, con el objetivo de "minimizar el riesgo de complicaciones cardíacas poco frecuentes".