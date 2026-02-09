Casi 5.000 personas recibieron tratamiento por adicciones comportamentales en España en 2023, la mayoría por juego

Imagen de la presentación del documento. - MINISTERIO DE SANIDAD

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.916 personas fueron admitidas a tratamiento en España en 2023 por adicciones comportamentales, la mayoría por adicción al juego (4.009), según un informe publicado por el Plan Nacional sobre Drogas, basado en datos de las comunidades autónomas.

De las 4.916 admisiones, 4.271 correspondieron a hombres y 645 a mujeres. El informe señala que estos datos representan un aumento respecto al año anterior (4.670), atribuido a una mejora en la notificación del indicador. Después de la adicción al juego, las personas fueron tratadas por adicción a videojuegos y redes sociales (446), seguida de adicción a compras (176), sexo (175), otros (99) y alimentación (11).

Además, el 75 por ciento son admisiones a tratamiento por adicciones comportamentales en personas que acuden a tratamiento por primera vez; mientras que la edad media de los admitidos a tratamiento es de 37,8 años, encontrándose muchas diferencias en función de la adicción comportamental que genera la admisión.

La mayoría de los admitidos por estas adicciones comportamentales tiene estudios postobligatorios (Bachiller, ciclos formativos de grado superior o universitarios) (37,9%), acuden trabajando (57,6%), por iniciativa propia (35,0%) o animados por familiares o amigos (32,9%). Lo más habitual es que vivan con la familia de origen (40,7%), en alojamientos estables (95,9%) y un 11,1% son extranjeros.

ADMISIONES POR ADICCIÓN AL JUEGO

En 2023 se notificaron 4.009 admisiones por juego, el 73,7 por ciento son primeras admisiones en la vida por esta adicción. El perfil de estos admitidos similar al obtenido en 2022, es el de un hombre (90,9%), de 39,1 años de edad, con estudios postobligatorios superiores (38,0%), que llega trabajando (62,1%), por iniciativa propia (36,4%) o aconsejado por familiares o amigos (32,8%) y vive con la familia de origen (38,0%) o con familia propia (pareja, y/o hijos) (39,0%), en un alojamiento estable (95,6%).

La edad de inicio en la adicción comportamental es de 26,9 años. El 21,9 por ciento presenta antecedentes de patología psiquiátrica y las principales consecuencias asociadas a esta adicción son problemas económicos (27,7%), conflictos familiares (27,2%), y problemas de salud tales como cefaleas, hipertensión arterial, malestar, nerviosismo, ansiedad, insomnio (14,8%).

Respecto al modo de acceso en la adicción por juego, el 44,8 por ciento refieren juego presencial, el 17,3 por ciento juego 'on-line' y el 16,4 por ciento por juego mixto, el 21,5 por ciento de los admitidos por su adicción al juego no especifican el tipo de acceso.

En cuanto a los tipos de juego en función del modo de acceso, se observa que, en los admitidos a tratamiento por juego presencial, los tipos de juego más habituales son las máquinas tragaperras, tanto en hostelería (50,5%), como en salones de juego (22,9%).

Entre los que generan una admisión a tratamiento por juego 'on-line', al igual que ocurría en en el último informe, los tipos de juegos más habituales son las apuestas deportivas (57,3%) y la ruleta, 'Black Jack' y otros juegos de casino en el 28,8 por ciento de los casos.