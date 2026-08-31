Las carencias de la clasificación estándar del cáncer de mama que pueden afectar al tratamiento

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MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cáncer de mama suele clasificarse como positivo para receptores de estrógeno (sensible a hormonas) o negativo. Sin embargo, un nuevo estudio del Instituto Karolinska (Suecia) sugiere que esta clasificación simplificada podría pasar por alto importantes diferencias biológicas entre las pacientes que podrían influir en las decisiones de tratamiento, según un estudio publicado en 'The Lancet Regional Health - Europe'.

Los tumores de mama que expresan receptores de estrógeno se conocen como cáncer de mama con receptores de estrógeno positivos (ER+) o cáncer de mama hormonosensible y, en promedio, tienen un mejor pronóstico que el cáncer de mama ER-. Los tumores ER+ pueden crecer en respuesta al estrógeno y, por lo tanto, pueden tratarse con fármacos que bloquean los efectos de esta hormona.

A nivel internacional, los tumores en los que al menos el uno por ciento de las células tumorales expresan el receptor de estrógeno se clasifican como ER-positivos, mientras que en Suecia el umbral es del diez por ciento.

"En lugar de hablar de cáncer de mama con receptores de estrógeno positivos o negativos, debemos considerarlo como un espectro --afirma Balazs Acs, profesor asociado del Departamento de Oncología y Patología del Instituto Karolinska--. Nuestro estudio demuestra que una clasificación más detallada puede proporcionar información importante sobre las características biológicas del tumor y el pronóstico de la paciente".

Los investigadores analizaron datos de más de 75.000 mujeres en Suecia a quienes, entre 2007 y 2023, se les diagnosticó cáncer de mama HER2 negativo, un tipo de cáncer que no presenta niveles elevados de la proteína HER2.

Las pacientes se dividieron en cinco grupos según el porcentaje de células tumorales que expresaban el receptor de estrógeno: 0, 1-9, 10-29, 30-59 o 60-100 por ciento. Posteriormente, se compararon las características del tumor, los tratamientos y las tasas de supervivencia entre los grupos. Los investigadores también analizaron datos moleculares de casi 4800 tumores para estudiar las diferencias biológicas.

Las mujeres cuyos tumores presentaban niveles bajos o moderados de receptores de estrógeno (hasta un 59 %) tuvieron tasas de supervivencia más bajas que aquellas cuyos tumores presentaban niveles altos (más del 60 %).

Estas diferencias persistieron incluso cuando los investigadores tuvieron en cuenta otros factores importantes como el estadio del tumor, la edad y el tratamiento. Los tumores en los que entre el 10 % y el 29 % de las células tumorales expresaban receptores de estrógeno fueron biológica y clínicamente similares a los tumores con niveles muy bajos o sin receptores de estrógeno.

"También observamos que los pacientes con niveles leves a moderados de receptores de estrógeno parecen beneficiarse de una combinación de quimioterapia y terapia hormonal --afirma Balazs Acs--. Esto sugiere que el nivel exacto de receptores de estrógeno puede ser importante a la hora de elegir un tratamiento".

Los investigadores destacan que los resultados provienen de un estudio observacional y que los tratamientos no se asignaron aleatoriamente entre los pacientes. Se necesitan más estudios para investigar la mejor manera de aplicar estos hallazgos en la práctica clínica.