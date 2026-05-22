Cardiólogo aconseja medir la lipoproteína (a) al menos una vez en la vida para prevenir infartos e ictus

El cardiólogo del Hospital Vithas Almería Joaquín Sánchez Prieto. - VITHAS

ALMERÍA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Almería ha incidido en la conveniencia de medir la lipoproteína (a) al menos una vez en la vida, ya que se trata de un factor de riesgo cardiovascular "silencioso", de origen casi en su totalidad genético, que no produce síntomas y puede elevar el riesgo de infarto de miocardio, ictus y otras enfermedades cardiovasculares.

Esta partícula, conocida técnicamente como Lp(a), es similar al colesterol LDL, aunque incluso más aterogénica que este, y apenas se modifica con cambios en el estilo de vida, ya que sus niveles están determinados en un porcentaje muy elevado por la genética, según ha informado el centro hospitalario en una nota.

El cardiólogo del Hospital Vithas Almería Joaquín Sánchez Prieto ha explicado que "la lipoproteína(a) es un factor de riesgo cardiovascular independiente que puede estar elevada incluso en personas con cifras normales de colesterol".

"Por eso es importante conocerla, porque nos permite detectar a pacientes con un riesgo añadido y reclasificarlos, ya que, de otro modo, podría pasar desapercibido el aumento de riesgo de los pacientes", ha asegurado.

La prueba para medirla es "sencilla", a través de un análisis de sangre habitual, aunque no suele incluirse en las analíticas rutinarias, "lo que hace que muchas personas desconozcan sus niveles". "Estamos ante un factor de riesgo silencioso. No da síntomas, pero sí contribuye a la acumulación de grasa en las arterias y puede acelerar el desarrollo de enfermedad cardiovascular ateroesclerótica", ha añadido el especialista.

Por este motivo, distintas sociedades científicas recomiendan medir la lipoproteína (a) al menos una vez en la vida, especialmente en personas con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz o con otros factores de riesgo.

Una de sus particularidades es que, al tratarse de un marcador casi totalmente genético, basta con una sola determinación para conocer su valor, ya que sus niveles se mantienen estables a lo largo de la vida.

"Con una única medición podemos saber si el paciente tiene una predisposición mayor a sufrir eventos cardiovasculares. Esto nos permite adelantarnos y ser más estrictos en el control de otros factores como el colesterol LDL, la tensión arterial o los hábitos de vida", ha señalado Sánchez Prieto.

PREVENCIÓN Y ABORDAJE PERSONALIZADO

El Hospital Vithas Almería ha indicado que se estima que un "porcentaje significativo" de la población presenta niveles elevados de lipoproteína (a), "lo que refuerza la importancia de su detección precoz".

Aunque en la actualidad no existen tratamientos específicos disponibles para reducir la lipoproteína (a), los especialistas coinciden en que conocer su valor es "clave" para mejorar la prevención cardiovascular.

"Si detectamos niveles elevados, podemos ser más proactivos en el control global del riesgo del paciente. La clave está en adelantarnos y personalizar el tratamiento y seguimiento", ha trasladado el doctor.

Desde el centro se ha insistido en la importancia de la prevención y del conocimiento del riesgo cardiovascular individual, con una medicina más personalizada que permita mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares.