Cardioalianza reclama acabar con las desigualdades en la atención cardiovascular

Imagen del cartel del Día Mundial del Corazón. - CARDIOALIANZA

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación Cardioalianza ha presentado el manifiesto 'Que ningún corazón se quede atrás', que reclama una atención cardiovascular más equitativa, integral y centrada en las personas, así como medidas para acabar con las desigualdades en el acceso y la atención a las enfermedades cardiovasculares.

Con motivo del Día Mundial del Corazón, que se celebra el próximo 29 de septiembre, Cardioalianza ha publicado este documento que reúne diez compromisos para garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades para prevenir, detectar y tratar las enfermedades cardiovasculares, así como las mismas posibilidades de acceder a la rehabilitación cardiaca y recibir un seguimiento adecuado, independientemente de dónde vivan, su edad, género o situación socioeconómica.

En este contexto, la asociación recuerda que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo uno de los principales retos de salud pública en España y en el mundo. En España, las enfermedades del sistema circulatorio fueron en 2025 la segunda causa de muerte, por detrás de los tumores, y estuvieron detrás del 25,7 por ciento del total de defunciones.

Esto significa que una de cada cuatro personas fallecidas en España murió por una enfermedad del sistema circulatorio. Dentro de este grupo, las enfermedades isquémicas del corazón fueron la causa de muerte más frecuente, con 26.711 fallecimientos.

Cardioalizana subraya que la dimensión del problema es todavía mayor a escala global. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo y provocan aproximadamente el 32 por ciento de todas las defunciones: alrededor de una de cada tres muertes.

Además, aproximadamente el 80 por ciento de las muertes cardiovasculares se producen en países de ingresos bajos y medianos, donde las desigualdades en el acceso a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento tienen un impacto especialmente importante.

QUE EL CÓDIGO POSTAL NO DETERMINE LA ATENCIÓN CARDIOVASCULAR

Ante esta realidad, Cardioalianza ha denunciado que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades de cuidar su salud cardiovascular ni de recibir una atención adecuada cuando aparece la enfermedad cardiovascular.

"Un corazón no entiende de códigos postales, edad, género o nivel de renta. Tampoco debería hacerlo la atención cardiovascular", ha señalado Tomás Fajardo, presidente de Cardioalianza.

España cuenta desde 2022 con la Estrategia en Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud (ESCAV), que establece un marco para abordar la salud cardiovascular de forma integral, desde la prevención y el diagnóstico hasta el tratamiento, la rehabilitación y la continuidad de los cuidados.

A nivel europeo, el EU Safe Hearts Plan, presentado por la Comisión Europea en diciembre de 2025, ha reforzado este compromiso situando entre sus prioridades la prevención, la detección precoz, la atención integral y personalizada y la reducción de las desigualdades en salud.

Sin embargo, Cardioalizanda indica que, desde la perspectiva de las personas con enfermedad cardiovascular, todavía existen diferencias en el acceso a la prevención, el diagnóstico, los tratamientos, la rehabilitación y el seguimiento.

Así, afirma que el territorio de residencia, las condiciones sociales y económicas, el género o el acceso a determinados servicios pueden condicionar la atención que recibe una persona. "España dispone de estrategias y herramientas para mejorar la salud cardiovascular. El reto ahora es que esos compromisos se traduzcan en cambios perceptibles para las personas, que recibir un diagnóstico a tiempo, acceder a rehabilitación cardiaca o tener un seguimiento adecuado no dependa del código postal ni de las circunstancias personales", añade Fajardo.

RECONOCER LAS SEÑALES, PROTEGER EL CORAZÓN Y EXIGIR ACCIÓN

La iniciativa de Cardioalianza se enmarca también en la campaña internacional 'Don't Miss a Beat/ #NoPierdasElLatido' de la World Heart Federation (WHF), que este año hace un llamamiento a reconocer las señales de alerta, proteger la salud cardiovascular y exigir medidas frente a la principal causa de muerte mundial.

La WHF advierte de que determinados síntomas pueden pasar desapercibidos o no reconocerse a tiempo y recuerda que una gran parte de las muertes cardiovasculares están asociadas a factores de riesgo prevenibles o controlables.

Para Cardioalianza, prevenir y reconocer los signos de alarma es fundamental, pero no suficiente: "Las personas necesitan también sistemas sanitarios capaces de facilitar un diagnóstico precoz, una atención coordinada y un acceso equitativo a los recursos cardiovasculares".