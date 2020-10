Caracterización de Halloween para las víctimas de los simulacros del GIRECAN: "Hay que entrenar como se trabaja"

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Internacional de Rescate ante Catástrofes Naturales (Bomberos-GIRECAN), precursor a la hora de acercar la asistencia sanitaria a primera línea de rescate, utiliza también la caracterización de víctimas en sus maniobras de simulación a fin de facilitar la práctica de casos clínicos. De este modo, los sanitarios pueden dejar de imaginar las heridas y síntomas del paciente para pasar directamente a valorarlo y tratarlo.

"Hay que entrenar como se trabaja", ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, el jefe operativo de Bomberos-GIRECAN, Iván Muñoz Bernabé, quien ha apuntado que "no es lo mismo tener que imaginar lo que le ocurre a la víctima" que poder observar las heridas 'in situ', ya que esto "permite hacer una exploración y canalizar vías" y es que, "aunque la labor sanitaria dificulte el rescate técnico, al mismo tiempo, hace que este sea de mayor calidad", ha aseverado.

En ese afán por la excelencia que guía al equipo, fue el propio jefe operativo quien propuso a la doctora y docente Ana Díaz Herrero la posibilidad de auditar el caso clínico de las maniobras de simulación de rescate ya que, según ha apuntado Muñoz Bernabé, "siempre está bien contar con la opinión de alguien externo al equipo".

Precisamente, ese "plus de calidad" que aporta Díaz Herrero reside no solo en sus labores formativas, sino también en su gusto por la caracterización: "La inspiración me vino porque me encanta Halloween, las películas de terror y misterio y lo sobrenatural". Además, como formadora, se dio cuenta de que "cuesta ver el supuesto si no está representado".

Así, materiales tan dispares como papel higiénico, base maquillaje, sombras de ojos, perfiladores, sangre fresca coagulada, látex, colorante alimenticio, gomina o esparadrapo se convierten en hemorragias, traumatismos y heridas a evaluar por parte del equipo sanitario.

En el último de los simulacros, que tuvo lugar los días 22 y 23 de septiembre en el municipio de Villaviciosa de Odón (Comunidad de Madrid), se recreaba un escenario catastrófico tras un destructivo terremoto que dejó varias víctimas bajo los escombros.

Una de ellas fue el técnico de emergencias Francisco Javier García Pinar, quien había sufrido un supuesto traumatismo penetrante, por lo que fue caracterizado con un hierro clavado en el abdomen, junto con heridas menores en la cara y el brazo derecho tras caer a un pozo. Además, Díaz Herrero decidió "aderezar" la maniobra y le pidió que simulase ser un paciente invidente.

García Pinar, que "nunca había sido caracterizado como víctima", ha confesado que la experiencia le resultó muy fructífera para empatizar con el paciente en situaciones límite como la que puede suponer un terremoto: "Obliga a los sanitarios a meterse en el papel de un experiencia similar y se aprende mucho".

De este modo, el maquillaje aporta visualización y permite encontrar todas las dificultades que plantearía una escena real, incluido el estrés: "Ver las lesiones te pone alerta para hacer tu trabajo de la mejor manera posible", ha comentado el enfermero rescatador del GIRECAN Gabriel Díaz Medina, quien ha elogiado la labor de Ana Díaz Herrero, ya que al ser sanitaria "sabe ayudar a las víctimas a simular muy bien ciertos signos", incluso más allá de la caracterización, "tales como unas convulsiones por epilepsia o un paciente desorientado".

En la misma línea, otra de las enfermeras de rescate del Grupo, Eva Pérez Guirao, ha destacado que "se agradece muchísimo" el esfuerzo de Díaz Herrero. "Tener una persona caracterizada te ayuda a meterte mucho más en el papel y empatizas más con el paciente. Además, permite ver dónde están las lesiones y ayuda mucho el tener heridas visibles porque así no te olvidas de actuar en ninguna, puesto que estas víctimas no suelen tener nunca una sola lesión", ha explicado antes de agregar que "esto es un regalo, porque no tiene nada que ver hacerlo con y sin caracterización, aparte de que no es algo habitual".

De hecho, según ha explicado Juan Rama, enfermero y responsable de comunicaciones del GIRECAN, "las caracterizaciones llevan haciéndose desde hace relativamente poco, pues se trata de algo bastante novedoso en el mundo del rescate, incluso a nivel internacional".

"Ese primer vistazo al paciente es muy importante", ha explicado Rama, al tiempo que ha recordado que el GIRECAN es "pionero en el mundo del rescate ante catástrofes en llevar al sanitario hacia la víctima, no solo para evaluar su estado y mantener sus constantes vitales, sino también para mantenerlo informado y acompañado en todo momento".

Por todo ello, se ha mostrado convencido de que esta práctica se extenderá en el futuro más cercano, puesto que garantiza el "éxito para el aprendizaje".