La capacidad de recuperación es menor con una rehabilitación tardía tras lesión cerebral, según Daño Cerebral Adquirido - PLATAFORMA ESPAÑOLA POR EL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Plataforma Española por el Daño Cerebral Adquirido, Rubén Rodríguez Duarte, ha destacado la importancia de la rehabilitación temprana para recuperar la autonomía tras una lesión cerebral, y es que si empieza tarde, "la capacidad de recuperación es mucho menor".

No obstante, "cuando actuamos pronto, muchas personas vuelven a hacer una vida autónoma e incluso algunas consiguen reincorporarse al trabajo", ha explicado con motivo de la celebración, este lunes, 26 de octubre, del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, situación que padecen más de 650.000 personas en España, así como su discapacidad.

Así, ha explicado que aunque cada año, miles de personas sobreviven a un ictus, un traumatismo craneoencefálico u otras lesiones cerebrales gracias a los avances médicos, superar la fase aguda es solo el comienzo de un proceso de recuperación en el que el acceso temprano a una rehabilitación especializada puede resultar determinante para recuperar la autonomía y la calidad de vida.

Por ello, considera que es necesario garantizar la continuidad asistencial tras el alta hospitalaria y facilitar el acceso a programas de neurorehabilitación que permitan aprovechar al máximo el potencial de recuperación de las personas afectadas. De hecho, ha subrayado que es requerible actuar durante los primeros meses posteriores a la lesión cerebral, especialmente durante el primer año, cuando los mecanismos de neuroplasticidad ofrecen importantes oportunidades para recuperar o compensar funciones afectadas.

En este sentido, Rodríguez Duarte ha declarado que es oportuno avanzar hacia programas de rehabilitación intensiva y multidisciplinar, adaptados a las necesidades de cada paciente, que integren Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia y Neuropsicología. Además, se debe reforzar la coordinación entre los servicios hospitalarios, los recursos de rehabilitación y los servicios sociales, de manera que el alta médica no suponga una interrupción del proceso de recuperación.

SON NECESARIOS CIRCUITOS ASISTENCIALES ESPECÍFICOS

"Impulsar circuitos asistenciales específicos para el daño cerebral adquirido en todas las comunidades autónomas, tomando como referencia las experiencias y recursos que ya existen en algunos territorios", es el objetivo marcado, según ha expuesto, para agregar que se necesita "una atención más homogénea y facilitar que todas las personas puedan acceder a los tratamientos que necesitan, con independencia de su lugar de residencia o de sus circunstancias económicas".

Al respecto, y tras recordar que las consecuencias de un daño cerebral adquirido no siempre son visibles, ha manifestado que, junto a las dificultades motoras, muchas personas presentan alteraciones de memoria, atención, lenguaje, comportamiento o capacidad para tomar decisiones, que pueden condicionar profundamente su autonomía y sus relaciones personales.

Ante ello, apuesta por incorporar la atención neuropsicológica a los procesos de rehabilitación, con el fin de abordar de forma integral las distintas secuelas de la lesión cerebral. "La mayor incapacidad muchas veces no la genera el déficit físico, sino el cognitivo", ha continuado, al tiempo que ha explicado que "hay personas que pueden volver a caminar, pero tienen problemas de memoria, de conducta o para tomar decisiones".

Por último, y una vez enfatizado el "profundo impacto en el entorno familiar", ha sostenido que es necesario que la atención integral contemple también el acompañamiento y la orientación a las familias desde las primeras fases, así como el acceso a recursos de apoyo, la adaptación de las viviendas cuando sea necesaria y la agilización de los procedimientos de valoración de la dependencia.